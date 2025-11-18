Succesul gamei iPhone 17 al Apple a dus în octombrie la o creştere a vânzărilor gigantului tehnologic american de 37% pe piaţa chineză de smartphone-uri, semnalând un impuls solid pe o piaţă cheie, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

iPhone-urile au fost responsabile pentru unu din fiecare patru smartphone-uri vândute luna trecută în China, fiind prima dată când s-a atins acest prag, începând din 2022, arată datele publicate de firma de cercetare de piaţă Counterpoint Research.

Datele sugerează că îmbunătăţirile aduse de Apple rezonează cu consumatorii şi susţin predicţia directorului general Tim Cook că firma va reveni pe creştere în acest trimestru în China.

Conform Counterpoint, fiecare din modelele succesoare, de la iPhone 17, care are un preţ de 5.999 yuani (aproximativ 850 dolari) şi până la 17 Pro Max, care are un preţ de 8.999 yuani, au depăşit semnificativ vânzările iPhone 16. Performanţa Apple a sprijinit redresarea pieţei chineze de smartphone-uri, care a înregistrat un avans de 8%.

„Ponderea noului model iPhones este de peste 80% din vânzările Apple. Vom vedea probabil o extindere a acestei creşteri”, a apreciat analistul Ivan Lam de la Counterpoint.

În octombrie, vânzările de smartphone-uri ale companiei chineze Oppo au crescut în ritm anual cu 19%, în timp ce livrările Huawei Technologies au scăzut cu 19%, analiştii aşteptând lansarea unui nou model săptămâna viitoare.

„Există întotdeauna unele riscuri, în special în legătură cu mult aşteptatul model Huawei Mate 80 care va fi lansat în 25 noiembrie. Dar şi vânzările Apple sunt pe un trend ascendent şi nu sunt indicaţii că ar urma un declin”, a declarat Ivan Lam.

China este cea mai mare piaţă de telefoane mobile inteligente din lume.