Apple depășește Samsung în vânzările de smartphone-uri și revine pe primul loc la nivel global, după 14 ani în urma producătorului sud-coreean

Apple a revenit pe primul loc în topul vânzărilor globale de smartphone-uri, încheind o dominație de 14 ani a Samsung. Gigantul american a obținut o cotă de piață de 20% în 2025, comparativ cu 19% pentru sud-coreeni, potrivit datelor Counterpoint Research, citate de Deutsche Welle.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Diferența este mică, dar analiștii consideră că acest rezultat marchează începutul unei redresări susținute pentru Apple, în contextul unei piețe tot mai competitive, în care rivalii chinezi câștigă teren.

Apple și-a extins gama și către segmentul mediu de preț, cu modele mai accesibile care vizează utilizatorii Android sensibili la cost. „Dacă vrei să crești pe piețele emergente, nu poți să te bazezi doar pe iPhone-ul de 1.200 de dolari”, a explicat Yang Wang, analist la Counterpoint. Această strategie ar putea accelera creșterea companiei pe piețele din India, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, în timp ce Samsung se concentrează pe segmentul premium.

Trimestrul al patrulea al anului trecut a fost cel mai bun din istoria Apple, cu o creștere de 10% față de perioada similară a anului precedent, impulsionată de seria iPhone 17. Designul și performanțele noi, inclusiv finisajul Cosmic Orange al modelelor Pro, au contribuit la această performanță. În acea perioadă, Apple a reprezentat aproximativ 25% din livrările globale de smartphone-uri.

Pe de altă parte, temerile legate de eventuale taxe vamale impuse de SUA asupra Chinei au generat o cerere anticipată pentru dispozitivele Apple, iar milioane de utilizatori și-au înlocuit telefoanele vechi după o perioadă de rezistență de 3-4 ani. În China, compania a profitat de sancțiunile SUA împotriva Huawei, preluând o parte din piața premium.

Pe viitor, Apple ar putea intra și pe piața telefoanelor pliabile, unde Huawei este deja prezent, ceea ce ar consolida poziția sa în China. Totodată, compania pariază pe integrarea inteligenței artificiale în dispozitivele sale, prin actualizarea sistemului Apple Intelligence și a lui Siri, planificată pentru începutul anului 2026.

Analistul IDC Bryan Ma avertizează însă că piața smartphone-urilor rămâne extrem de competitivă, mai ales în China, unde rivali precum Xiaomi, Oppo și Vivo lansează frecvent modele accesibile, cu încărcare rapidă și camere performante. Counterpoint Research estimează că 2026 nu va fi un an record pentru vânzările globale, din cauza creșterii costurilor memoriei și a presiunii asupra producătorilor de nivel mediu.