dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Apple negociază cu producătorii de cipuri din India asamblarea de componente pentru iPhone-uri

Redacția TechRider
17 decembrie 2025
September 19, 2025, Mumbai, Maharashtra, India: Models of iPhone 17 series mobile phones seen on display inside the Apple store at Jio World Drive mall at Bandra Kurla Complex (BKC). iPhone enthusiasts gathered in large numbers outside the Apple store to buy the latest iPhone 17 series mobile phone which went on sale. The iPhone 17 series mobile is available in different variants in India. Base variant model starting at USD 940.95 and 2TB model costing USD 2610.60.,Image: 1038691511, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Ashish Vaishnav / Zuma Press / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Grupul american Apple este în discuţii preliminare cu producătorii indieni de cipuri pentru a asambla şi a ambala componente pentru iPhone-uri, a anunţat miercuri publicaţia Economic Times (ET), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Este pentru prima dată când Apple ia în considerare asamblarea şi ambalarea unor cipuri în India, dar nu se ştie dacă operaţiune va avea loc la facilitatea Sanand, a precizat ET. Apple negociază cu CG Semi (deţinut de Murugappa Group), care construieşte o facilitate OSAT (Asamblarea şi testarea externalizată a semiconductorilor) în Sanand, statul Gujarat, precizează publicaţia indiană.

CG Semi a precizat pentru ET că nu comentează speculaţiile de pe piaţă referitoare la anumiţi clienţi. „Vom publica toate informaţiile dacă şi când va exista ceva concret de împărtăşit”, au informat reprezentanţii companiei.

Până la finalul lui 2026, Apple vrea să producă în India cea mai mare parte a iPhone-urilor vândute în Statele Unite şi să extindă activitatea acelor fabrici pentru a face faţă potenţialelor taxe vamale mai ridicat în China, principala sa bază de producţie, anunţa Reuters în aprilie.

Administraţia SUA a impus în aprilie taxe vamale de 26% la importurile din India, mult mai scăzute decât cele de 100% impuse la acel moment mărfurilor din China. Ponderea Indiei în producţia globală de iPhone-uri a ajuns la 18%, în 2024, şi ar urma să crească la 32%, în 2025, conform datelor firmei Counterpoint. De asemenea, până la finalul anului viitor, Apple vrea să producă în India toate cele 60 milioane de iPhone-uri pe care le vinde anual în SUA.

În anul financiar care s-a încheiat la 31 martie 2025, Apple a asamblat iPhone-uri în valoare de 22 miliarde de dolari în India, un avans de aproape 60% faţă de anul precedent.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...