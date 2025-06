Un laborator de robotică militară chinez a creat o microdronă de dimensiunea unui țânțar pentru operațiuni secrete

Postul public de televiziune CCTV din China a prezentat în premieră roboți bionici miniaturali ai universității de apărare NUDT, potriviți pentru misiuni de recunoaștere și pe câmpul de luptă.

Un laborator de robotică de la Universitatea Națională de Tehnologie a Apărării (NUDT) din provincia Hunan, din centrul Chinei, a dezvoltat o dronă de dimensiunea unui țânțar pentru operațiuni militare secrete, potrivit Tomshardware.

Cercetătorii NUDT au prezentat diferite tipuri de roboți – de la mașini umanoide la drone minuscule, abia vizibile cu ochiul liber – într-un reportaj difuzat în weekend pe CCTV 7, canalul militar al televiziunii centrale chineze.

Această dronă foarte mică, asamblată de o echipă de la Universitatea Națională de Apărare și Tehnologie din China, seamănă cu ceva dintr-un film cu spioni și este suficient de mică încât să încapă între degete. Este mică cât un țânțar și are aspectul unei insecte.

Acest mic dispozitiv de spionaj a atras atenția la scurt timp după debutul său pe canalul de televiziune de stat CCTV 7. Acesta a fost preluat de South China Morning Post, care l-a prezentat pe Liang Hexiang, un student, care se lăuda cu micuța dronă ținând-o între degete. Această mică dronă de dimensiunea unui țânțar a fost proiectată special pentru a ajuta în operațiuni de recunoaștere și de obținere a informațiilor, fiind în esență o dronă de spionaj.

„În mâna mea se află un robot de tip țânțar. Roboții bionici miniaturali de acest tip sunt deosebit de potriviți pentru misiuni de recunoaștere și misiuni speciale pe câmpul de luptă”, a declarat Liang Hexiang, student la NUDT, pentru CCTV, ținând drona între degete.

Există mai multe versiuni ale acestui model, dar au fost observate în special două. Ambele au un corp lung cu aripi atașate. Una are doar două aripi, iar cealaltă are patru și poate fi controlată folosind dispozitive mobile, cum ar fi un smartphone. Nu este clar ce hardware are la bord și ce fel de date poate colecta, dar se poate aproxima că datorită hardware-ului incredibil de mic probabil are o capacitate limitată.

Tehnologia de control la distanță de acest tip nu este utilizată doar pentru misiuni de spionaj. Poate fi, de asemenea, un instrument util pentru recuperarea persoanelor și echipamentelor din zone periculoase, fără a risca vieți omenești. Dronele de acest tip pot fi extrem de flexibile și utile în diverse aplicații militare.

Un alt element cheie în utilizarea dispozitivelor de control la distanță de acest tip este alimentarea. Unitatea trebuie să aibă suficientă energie pentru a-și îndeplini misiunea și a se întoarce la bază sau, în caz contrar, pentru a transmite datele înregistrate înainte de a se descărca complet. Până în prezent, nu există confirmări că armata chineză le utilizează efectiv pe teren. Se pare că, în acest moment, este vorba de un proiect de cercetare.

Dimensiunile reduse fac ca fabricarea acestui nou tip de dronă să fie o provocare: senzorii, dispozitivele de alimentare, circuitele de control și alte elemente trebuie să încapă într-un spațiu foarte mic. Este necesară colaborarea între diferite discipline, cum ar fi ingineria dispozitivelor microscopice, știința materialelor și bionica.