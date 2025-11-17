Primul smartphone trifold al Samsung, un dispozitiv care se poate plia de două ori, este aproape gata. După ce l-a prezentat la un eveniment recent, zvonurile sugerează că Samsung va dezvălui în întregime Galaxy Z TriFold pe 5 decembrie, relatează Sam Mobile și TechRadar.

Galaxy Z TriFold, care va avea un ecran principal de 10 inci și un ecran exterior de 6,5 inci, va fi lansat inițial în serie limitată, SUA fiind singura piață occidentală care îl va comercializa inițial.

Un aspect care va rămâne însă neschimbat față de alte lansări ale modelelor Galaxy de top este faptul că TriFold va fi comercializat atât prin intermediul operatorilor de telefonie mobilă, cât și ca model deblocat în SUA.

Până acum, Samsung părea să testeze firmware-ul doar pentru varianta blocată de operatorul de telefonie mobilă (SM-F968U) a dispozitivului. Dar SamMobile confirmă acum că testarea firmware-ului pentru varianta deblocată — numărul de model SM-F968U1 — este acum în curs de desfășurare.

Pentru un telefon care urmează să fie lansat în mai puțin de o lună, testarea firmware-ului care începe atât de târziu este puțin neașteptată.

Totuși, merită reținut că TriFold este un dispozitiv important pentru Samsung, iar compania a încercat probabil să îl țină secret cât mai mult timp posibil. În esență, testarea ar fi putut începe mai devreme, dar a reușit să rămână sub radar.

Conform surselor Sam Mobile, singura țară în afară de SUA, China și Coreea de Sud care ar urma să primească lansarea Galaxy Z TriFold este Emiratele Arabe Unite. De asemenea, zvonuri recente au sugerat că ar putea ajunge și în Taiwan și Singapore. O lansare globală este puțin probabilă înainte de 2026.

În orice caz, ceea ce contează este că debutul Galaxy Z TriFold este mai aproape ca niciodată, iar fanii Samsung din anumite țări care îl vor primi la lansare vor putea în curând să-l achiziționeze. Ei bine, dacă sunt dispuși să arunce o căruță de bani pentru noul dispozitiv pliabil al producătorului sud-coreean.