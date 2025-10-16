FOTO Honor dezvăluie un smartphone cu braţ robotic pentru cameră, care se pliază din carcasă

Compania chineză Honor a anunţat miercuri dezvoltarea unui smartphone inovator, echipat cu o cameră care se extinde din dispozitiv printr-un braţ robotic pliabil, marcând un nou pas în integrarea inteligenţei artificiale în designul hardware-ului mobil, relatează CNBC, citat de News.ro.

Honor a precizat că va dezvălui mai multe detalii despre dispozitiv în cadrul Mobile World Congress de la Barcelona, programat pentru începutul anului viitor.

Noul produs, denumit de companie ”robot phone”, va integra funcţii avansate de inteligenţă artificială (AI), însă Honor nu a oferit deocamdată specificaţii tehnice.

Inovaţia vine în contextul unei tendinţe mai ample din industria chineză de electronice de consum, unde producătorii experimentează forme robotizate şi componente mobile pentru a adăuga funcţionalităţi AI.

Într-un exemplu similar, compania Roborock a lansat anul acesta un aspirator robot cu braţ extensibil, capabil să detecteze şi să îndepărteze obstacolele cu ajutorul senzorilor şi al inteligenţei artificiale.

Honor a mai anunţat lansarea unor instrumente AI pentru utilizatorii de smartphone-uri, care permit scanarea automată a platformelor chineze de comerţ online pentru oferte personalizate, comandarea rapidă a unui taxi şi recomandări inteligente pentru poziţionarea camerei la realizarea fotografiilor.

Compania intenţionează să investească 10 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a se transforma într-un lider global în domeniul dispozitivelor bazate pe inteligenţă artificială.