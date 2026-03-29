Capacitatea medie a bateriilor pentru smartphone-uri a ajuns la 5.291 mAh în ianuarie 2026, în creștere cu aproximativ 400 mAh față de aceeași perioadă a anului trecut, indică datele Counterpoint Research.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Aceasta reprezintă cea mai accelerată creștere anuală din ultimii ani și reflectă o schimbare clară în preferințele consumatorilor, autonomia devenind un criteriu central de achiziție.

Telefoanele cu baterii peste 6000 mAh câștigă teren

Smartphone-urile cu baterii de cel puțin 6000 mAh au crescut semnificativ, reprezentând 29% din vânzările globale în ianuarie 2026, comparativ cu 10% în ianuarie 2025.

Această tendință arată că producătorii pun tot mai mult accent pe autonomie, fără a compromite designul sau dimensiunile dispozitivelor.

Bateriile siliciu-carbon (SiC) permit creșterea capacității fără a mări dimensiunea sau greutatea telefoanelor.

Șase dintre cele mai bine vândute zece modele din acest segment folosesc deja această tehnologie, ceea ce confirmă adoptarea rapidă.

Producătorii chinezi domină segmentul

Companii precum Xiaomi, Vivo, OPPO și HONOR ocupă toate pozițiile de top pentru modelele cu baterii de peste 6000 mAh.

Redmi 15C 4G conduce segmentul, cu o cotă de 3,6%, datorită prețului accesibil și disponibilității extinse.

HONOR X70 5G se remarcă prin bateria de 8.300 mAh și suportul pentru încărcare rapidă.

Multe dintre modelele de top sunt disponibile doar în China, reglementările internaționale limitând extinderea rapidă a acestor baterii pe alte piețe.

Aceasta a dus la o diferență de peste 1.000 mAh între capacitatea medie din China și restul lumii.

Presiunile legate de costuri și disponibilitatea componentelor ar putea reduce livrările globale în 2026.

Capacitatea bateriilor va continua să crească, dar probabil într-un ritm mai moderat.

Tehnologia siliciu-carbon va rămâne un factor important, iar autonomia va continua să fie un element-cheie în decizia de cumpărare și direcția industriei.