Apple a fost amendată cu 98 de milioane de euro de către autoritățile din Italia, din cauza dublei solicitări pentru permisiunea de urmărire

Apple a fost amendată cu 98 de milioane de euro de către autoritatea antitrust din Italia pentru reguli de confidențialitate „excesiv de împovărătoare” pe care le impune aplicațiilor terțe. Autoritatea italiană pentru concurență (AGCM) susține că Apple abuzează de poziția sa dominantă pe piața magazinelor de aplicații, transmite The Verge.

Totodată, AGCM susține că împovărează dezvoltatorii cu termeni „disproporționați” în ceea ce privește colectarea datelor, care depășesc cerințele legii privind confidențialitatea. Amenda vizează în mod specific politica App Tracking Transparency (ATT) lansată de Apple în 2021, care impune dezvoltatorilor terți să solicite de două ori consimțământul utilizatorilor pentru a le urmări datele în alte aplicații și site-uri web.

AGCM afirmă că sarcina de a da consimțământul de două ori a dus la o reducere a ratei de consimțământ a utilizatorilor pentru profilarea publicitară, prejudiciind astfel dezvoltatorii ale căror modele de afaceri depind de veniturile generate de reclamele personalizate.

„Solicitarea dublă de consimțământ face ca politica ATT să fie disproporționată, deoarece Apple ar fi trebuit să asigure același nivel de protecție a confidențialității pentru utilizatori, permițând dezvoltatorilor să obțină consimțământul pentru profilare într-un singur pas”, a declarat autoritatea italiană (AGCM).

Această amendă vine după ce compania din Cupertino a fost amendată cu 162,4 milioane de dolari de către autoritatea franceză de supraveghere a concurenței în martie, din cauza unor preocupări similare legate de sistemul ATT al Apple. Apple a declarat pentru Reuters că „nu este de acord” cu AGCM și va contesta decizia, susținând angajamentul său „de a apăra protecția puternică a confidențialității”.