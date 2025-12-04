Operatorul de centre de date din Olanda, Nebius (NBIS.O), își va folosi contractele recente de miliarde de dolari cu Microsoft (MSFT.O) și Meta (META.O) pentru a-și dezvolta afacerea atât cu firme tradiționale, cât și cu companii emergente de inteligență artificială care ar putea deveni viitori giganți tehnologici, a declarat cofondatorul companiei, citat de Reuters.

Un contract de 17 miliarde de dolari cu Microsoft, semnat în septembrie, și un parteneriat de 3 miliarde de dolari cu Meta au propulsat acțiunile Nebius listate la Nasdaq cu 248% în acest an, ceea ce a dus capitalizarea de piață a companiei la peste 25 de miliarde de dolari.

Fluctuațiile sunt naturale în timpul unei revoluții tehnologice

Compania își extinde acum baza de clienți, mai ales având în vedere temerile că s-ar afla deja într-o bulă AI. „Suntem foarte optimiști”, a declarat Roman Chernin într-un interviu pentru Reuters, și a adăugat că fluctuațiile sunt naturale în timpul unei revoluții tehnologice, dar piața furnizării de infrastructură AI ar putea crește de zece sau chiar de o sută de ori, deoarece firmele abia încep să folosească modele AI care evoluează rapid.

Ca jucător mai mic într-un sector în plină expansiune, compania se pregătește pentru perioade mai dificile prin dezvoltarea de servicii cu marje mari și prin consolidarea relațiilor pe termen lung. „Trebuie să fim pregătiți pentru când va veni iarna”, a spus Chernin.

Cea mai mare firmă „neocloud” din Europa

Companiile tradiționale abia încep să utilizeze serviciile Nebius, care acoperă sectoare precum producția, retailul și sectorul bancar, în timp ce firmele farmaceutice și instituțiile financiare, precum fondurile de hedging, avansează mai repede, a subliniat Chernin.

Nebius, care are un parteneriat cu Nvidia (NVDA.O), este cea mai mare firmă „neocloud” din Europa, și oferă acces la unități de procesare grafică (GPU) extrem de puternice, dar costisitoare, necesare pentru AI. De asemenea, furnizează software-ul necesar utilizării eficiente a acestora și rulării aplicațiilor specializate AI, intrând astfel în competiție cu operatorii tradiționali de centre de date, dar și cu „hyperscalers” americani precum Amazon și Google.

Principala piață a Nebius ca venituri este Statele Unite, dar compania deține și centre de date în Europa, inclusiv în Marea Britanie, Islanda, Finlanda și Franța. Nebius plănuiește să asigure 2,5 gigawați de energie pentru facilitățile din ambele regiuni până la sfârșitul anului 2026, fapt care reflectă cererea clienților.

Capacitatea vândută către furnizorii europeni „neocloud” a crescut cu 211%, ajungând la 414 megawați în primele nouă luni din 2025 comparativ cu anul precedent, potrivit firmei de servicii imobiliare CBRE.

Marje, nu venituri

Chernin a precizat că Nebius prioritizează marjele, nu veniturile, atunci când negociază contracte. „Ne gândim la acest lucru ca la un sistem, așa că am semnat aceste contracte mari având în vedere că trebuie să finanțăm restul”, a explicat el.

După înțelegerea cu Microsoft, Nebius a strâns 4,2 miliarde de dolari printr-o ofertă publică de acțiuni și vânzarea de obligațiuni convertibile.

Primele companii-clienți ai Nebius au inclus start-up-uri AI, precum franceza Mistral, specialistul american în codare Cursor și firma germană de AI vizual Black Forest, companii pregătite să devină noua generație de firme mari, potrivit lui Chernin.

Creșterea companiei în 2026 va veni din partea firmelor digitale existente, adoptatori timpurii de AI, cum ar fi Shopify, Prosus și ServiceNow, care au folosit întotdeauna servicii cloud americane, dar văd avantajele ofertelor specializate AI ale Nebius.

Dincolo de 2027, compania speră să furnizeze servicii și firmelor tradiționale, ceea ce, potrivit lui Chernin, ar contribui mai mult la suveranitatea digitală europeană decât atragerea de investiții în centre de date mari de către firmele americane. „Unde vor merge Siemens și BMW când vor trebui să adopte AI la scară largă? Ambiția principală a Nebius este să existe și să fie relevantă pentru acea piață”, a concluzionat acesta.