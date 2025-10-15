Google ar putea avea încă un telefon Pixel cu probleme la baterie iar, de data aceasta, problema este prezentă la noul Pixel 10 Pro Fold. Într-un test de durabilitate publicat de Zack Nelson, alias JerryRigEverything a supus testelor sale obișnuite de durabilitate, dar în timp ce filma testul de îndoire, după ce deja rupsese telefonul, bateria se umflă, pare să se supraîncălzească și explodează în mâna sa.

Nelson: Este o situație neobișnuită, chiar și în circumstanțe extreme

Ce-i drept, JerryRigEverything supune telefoanele la provocări pe care cu greu le întâlnim în mod normal. Inițial, el sparge telefonul îndoindu-l înapoi în timp ce telefonul este complet desfăcut, iar bateria nu se umflă până când el exercită o forță mare asupra părții sparte a telefonului, astfel încât, practic, pliază ecranul în spatele său.VIDEO Noul pliabil Google a luat foc în timpul unui test de durabilitate / JerryRigEverything: „Este prima dată când un telefon a eșuat atât de spectaculos”

Acesta nu este un scenariu cu care o persoană normală se va confrunta în viața de zi cu zi. Dar, potrivit lui Nelson, este totuși neobișnuit, chiar și în circumstanțe extreme. El spune că nu a mai văzut așa ceva în timpul testelor anterioare.

„Pixel 10 Pro Fold este primul telefon care a luat foc. Am supus toate smartphone-urile mainstream fabricate în ultimii 10 ani exact acelorași teste. Și aceasta este prima dată când unul a eșuat atât de spectaculos, încât a declanșat alarma de incendiu”, spune Zack Nelson, alias JerryRigEverything.

iFixit: Nu este neapărat un semn de fiabilitate slabă

Aceasta nu este prima problemă legată de baterii pe care Google o are în acest an: compania a actualizat Pixel 6A pentru a „rezolva un potențial risc de supraîncălzire a bateriei” și a lansat, de asemenea, o actualizare pentru Pixel 4A pentru a „îmbunătăți stabilitatea performanței bateriei”.

Elizabeth Chamberlain, de la canalul de YouTube de reparații de telefoane iFixit, susține că nu consideră că este „neapărat un semn că ceva este în neregulă cu designul Pixel 10 Pro Fold”.

„Posibilitatea unei supraîncălziri este o realitate a bateriilor Li-ion. Se pare că Zack probabil nu a descărcat bateria înainte de a deschide telefonul. De obicei, recomandăm descărcarea bateriei sub 25%, dar având în vedere solicitările extreme la care Zack supune dispozitivele, acest nivel poate fi chiar prea ridicat”, spune Elizabeth Chamberlain, de la iFixit, pentru The Verge.

Nelson a testat și rezistența la praf IP68 a Pixel 10 Pro Fold. În timp ce Google a numit telefonul „cel mai durabil pliabil de până acum” și a subliniat avantajele balamalei fără angrenaje a telefonului, Nelson toarnă niște praf direct pe balama și deschide și închide telefonul, rezultând niște scrâșniri pe măsură ce praful se blochează în interior.