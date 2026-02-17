Mulți cred că smartphone-urile au apărut odată cu revoluția iPhone, după 2007. Însă adevărul este că primul smartphone din istorie a fost lansat în 1994: IBM Simon, un dispozitiv care părea desprins din science fiction și care era cu adevărat înaintea timpului său.

Prototipul Simon a fost creat în 1992, iar lansarea comercială a avut loc doi ani mai târziu. Dispozitivul, cunoscut și sub numele de Simon Personal Communicator, nu doar că efectua apeluri și trimitea SMS-uri, ci putea să trimită e-mailuri și faxuri – funcții care, până atunci, erau rezervate exclusiv computerelor, relatează BBC. Interacțiunea cu telefonul se făcea printr-un ecran tactil monocromatic de 4,5 inci, utilizatorul folosind un stilou optic pentru a naviga printre meniuri.

Unul dintre aspectele remarcabile ale modelului era greutatea sa: jumătate de kilogram (500 g), potrivit revistei Time. Spre comparație, un iPhone 17 Pro cântărește doar 207 grame. În 1994, însă, aceasta era realitatea tehnologiei de vârf, iar portabilitatea și confortul erau limitate de componentele electronice disponibile la acea vreme.

Prețul a fost un alt factor care a limitat succesul comercial al dispozitivului: 1.500 de dolari în 1994, echivalentul a peste 3.000 de dolari astăzi. În ciuda caracterului său inovator, s-au vândut doar 50.000 de unități, iar disponibilitatea limitată exclusiv în Statele Unite a restrâns și mai mult piața. În 1995, după doar un an, IBM Simon a fost retras de pe piață.

În comparație, telefoanele mobile considerate „clasice”, cum ar fi Nokia 3310, nu au nici măcar 30 de ani. Diferența esențială între un telefon mobil și un smartphone constă în conectivitatea la internet, iar din acest motiv, mulți consideră că smartphone-urile au devenit populare abia după anul 2000. Însă IBM Simon demonstrează că tehnologia exista deja în 1994 – doar că lumea nu era pregătită pentru ea.

Astăzi, o viață fără smartphone-uri pare de neconceput. Dar este fascinant să ne amintim că aceste dispozitive, care astăzi ne organizează activitățile zilnice, au început cu un pionier masiv, monocrom și extrem de scump – IBM Simon, primul smartphone din lume.