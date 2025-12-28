dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Cum se descurcă noul pliabil Samsung în testele de durabilitate / Galaxy Z TriFold este cel mai subțire telefon pliabil produs de sud-coreeni

Daniel Simion
28 decembrie 2025
smartphone-samsung
Sursa foto: Ahn Young-joon / AP / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Cel mai nou pliabil al Samsung, Galaxy Z TriFold, a fost supus testelor de durabilitate concepute de JerryRigEverything, iar rezultatele nu sunt cele mai bune. YouTuber-ul a descoperit probleme la etanșeitatea balamalelor, dar și la plierea greșită a ecranelor.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Telefoanele foldable nu sunt doar frumoase, ci și durabile

Dispozitivele pliabile sunt fragile, iar toleranța acestora sugerează că nu ar trebui să fie foarte durabile. Totuși, durabilitatea acestora poate fi mai bună decât ne așteptam. Spre exemplu, Honor, atunci când a lansat Magic V5 în România, a atârnat un pian de un astfel de telefon. Și nici predecesorul lui TriFold, Galaxy Z Fold7, nu s-a descurcat rău deloc în testele de durabilitate.

REVIEW Samsung Galaxy Z Fold 7: Puternic și extrem de subțire / Telefonul pliabil aproape perfect / Marele punct slab. Ce primești pentru 2.000 de euro?

Cum s-a descurcat Galaxy Z TriFold

Cu toate acestea, Samsung Galaxy Z TriFold nu a impresionat în cadrul acestor teste. În cadrul unui test tradițional de durabilitate postat de JerryRigEverything, Galaxy Z TriFold este supus testelor obișnuite, precum rezistența la zgârieturi, foc, murdărie și îndoire.

Ultimele două, însă, sunt cele care fac lucrurile interesante. Se pare că Galaxy Z TriFold este mult mai puțin rezistent la nisipul din buzunar și, chiar dacă granulele de murdărie utilizate în test nu sunt microscopice, TriFold nu pare să le suporte bine. Iar, în cazul plierii, acesta este primul dispozitiv din seria Galaxy Z care cedează la o îndoire în direcția greșită.

Samsung Galaxy Z TriFold va fi disponibil la nivel global la începutul anului 2026. Lansarea în Coreea de Sud a avut loc pe 12 decembrie, la un preț de aproximativ 2.440 de dolari.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...