VIDEO Cum se descurcă noul pliabil Samsung în testele de durabilitate / Galaxy Z TriFold este cel mai subțire telefon pliabil produs de sud-coreeni

Cel mai nou pliabil al Samsung, Galaxy Z TriFold, a fost supus testelor de durabilitate concepute de JerryRigEverything, iar rezultatele nu sunt cele mai bune. YouTuber-ul a descoperit probleme la etanșeitatea balamalelor, dar și la plierea greșită a ecranelor.

Telefoanele foldable nu sunt doar frumoase, ci și durabile

Dispozitivele pliabile sunt fragile, iar toleranța acestora sugerează că nu ar trebui să fie foarte durabile. Totuși, durabilitatea acestora poate fi mai bună decât ne așteptam. Spre exemplu, Honor, atunci când a lansat Magic V5 în România, a atârnat un pian de un astfel de telefon. Și nici predecesorul lui TriFold, Galaxy Z Fold7, nu s-a descurcat rău deloc în testele de durabilitate.

Cum s-a descurcat Galaxy Z TriFold

Cu toate acestea, Samsung Galaxy Z TriFold nu a impresionat în cadrul acestor teste. În cadrul unui test tradițional de durabilitate postat de JerryRigEverything, Galaxy Z TriFold este supus testelor obișnuite, precum rezistența la zgârieturi, foc, murdărie și îndoire.

Ultimele două, însă, sunt cele care fac lucrurile interesante. Se pare că Galaxy Z TriFold este mult mai puțin rezistent la nisipul din buzunar și, chiar dacă granulele de murdărie utilizate în test nu sunt microscopice, TriFold nu pare să le suporte bine. Iar, în cazul plierii, acesta este primul dispozitiv din seria Galaxy Z care cedează la o îndoire în direcția greșită.

Samsung Galaxy Z TriFold va fi disponibil la nivel global la începutul anului 2026. Lansarea în Coreea de Sud a avut loc pe 12 decembrie, la un preț de aproximativ 2.440 de dolari.