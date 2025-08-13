FOTO Honor Magic V5 intră oficial pe piața din România / Compania a atârnat un pian de noul telefon pliabil, pentru a-i demonstra rezistența / Prețul de pornire: 2.000 de euro

Cel mai subțire telefon pliabil din lume, Honor Magic V5, a fost lansat oficial marți pe piața din România. În același timp, Honor a prezentat și alte modele din gama sa de electronice, inclusiv o boxă wireless, o pereche de căști și chiar un foehn. Cu toate acestea, vedeta serii a fost pliabilul Magic V5.

Honor a prezentat capabilitățile noului său pliabil în evenimentul de lansare organizat la București, la care TechRider.ro a avut ocazia să participe.

Construcție realizată din fibră aerospațială

Compania nu a prezentat modelul Ivory White, care este varianta cea mai performantă a telefonului, și cea mai subțire (8,8 mm pliat și 4,1mm deschis). În schimb, au fost prezentate culorile Black și Gold Dawn, care au o grosime de 9 mm pliat și 4,2 mm deschis. Honor se mândrește de faptul că, pe parcursul a patru generații, a reușit să subțieze gama lor de pliabile cu 5,3 mm. Compania a înșiruit toate piesele telefonului pe o masă, pentru a arăta cât de subțiri sunt acestea.

Laurențiu Trandafir, Trainer Manager al Honor România, a spus în cadrul evenimentului că telefonul este construit dintr-o fibră specială utilizată în industria aerospațială, ce are un diametru de 0,014 mm. Conform datelor Honor, această fibră este cu 61% mai ușoară decât hârtia, și de 2,5 ori mai rezistentă ca oțelul.

Baterie mai mare decât competiția

Bateria noului Honor Magic V5 este compusă din două module, cu o capacitate brută de 5.820 mAh și netă de 5.690 mAh. Unitatea de alimentare este pe bază de siliciu-carbon, cu un conținut de siliciu de 15% și o grosime a fiecărui modul de doar 2,3 milimetri. Compania declară că, în comparație cu Samsung Galaxy Z Fold 7, durata de viață a bateriei pliabilului Honor este cu peste 9 ore mai mare.

Viteza de încărcare este, la rândul ei, mai mare decât la Samsung. Laurențiu Trandafir spune că viteza de încărcare a noului Honor este de 66W pe fir și 50W wireless. Z Fold 7, spre exemplu, se încarcă de două ori mai încet pe fir și de trei ori mai încet wireless.

Rezistența la apă, testată într-o mașină de spălat vase

Cele două secțiuni ale telefonului sunt unite de o balama Super Steel, ce promite rezistență ridicată în timp. Laurențiu Trandafir spune că producătorul a testat balamaua la 500.000 de plieri. Concret, dacă utilizatorul efectuează 100 de plieri pe zi, balamaua ar trebui să reziste timp de peste 13 ani. Durabilitatea balamalei a fost testată de Honor și în cadrul evenimentului, când a ținut suspendat un pian pe toată durata evenimentului.

Telefonul vine cu o rezistență la praf și apă IP58 și IP59, demonstrată în cadrul evenimentului într-un mod inedit. Pe tot parcursul serii, un Honor Magic V5 a fost „spălat” într-o mașină de spălat vase, a cărei apă ajungea la 50°C, în timp ce rula un videoclip de prezentare. Telefonul nu a dat niciun semn că se strică și a făcut față cu brio testului.

Ecran intern de aproape 8 inci

Ecranele noului Magic V5 au o diagonală de 7,95 inci cel intern, respectiv 6,43 inci cel extern. Cele două folosesc tehnologie LTPO AMOLED și au o rată de împrospătare de până la 120 Hz. Luminozitatea lor maximă, de 5.000 de niți, face ca telefonul să fie excelent în lumina puternică a soarelui. Spre comparație, Z Fold 7 al Samsung vine cu o luminozitate maximă de numai 2.600 de niți.

Rezoluția ecranului interior al lui Honor Magic V5 este de 2352 x 2172 pixeli (raport de aspect aproape pătrat; densitate de 403 ppi), iar cel exterior are o rezoluție de 2376 x 1060 pixeli (raport de aspect 18,5:9; densitate de 404 ppi). Ecranul exterior este protejat de un strat realizat din nanocristale, care, conform datelor Honor, este:

de 3x mai rezistent la uzură;

de 10x mai rezistent la căzături;

de 15x mai rezistent la zgârieturi.

Laurențiu Trandafir a spus că a reușit să facă ecranul intern mai mare prin creșterea raportului screen-to-body la 88,8%. Totuși, această cifră este mai mică decât la Samsung, care a ajuns la pragul de 90%. Totuși, în comparație cu cei de la Samsung, Honor a reușit să integreze suportul pentru un stilou, pe ambele ecrane.

Zoom periscopic pe un pliabil

Sistemul de camere al noului Honor Magic V5 este alcătuit dintr-un total de cinci camere, toate capabile de filmare la rezoluție 4K. Modulul principal constă în:

cameră ultrawide de 50MP , cu o diafragmă f/2.0 și unghi de 122° ;

, cu o diafragmă și ; cameră principală de 50MP , cu o diafragmă f/1.6 și stabilizare optică;

, cu o diafragmă și stabilizare optică; cameră periscop de 64MP, cu o diafragmă f/2.5, stabilizare optică, zoom optic 3x și zoom total 100x.

Telefonul vine cu funcții precum AI Super Zoom, AI Motion Sensing Capture sau AI Enhanced Portrait, menite să aducă rezultate mai bune în ceea ce privește fotografiile în mișcare sau lumină scăzută. Pentru editare rapidă, există funcții precum AI Cutout, AI Eraser și chiar AI Image to Video, care generează clipuri video scurte din imagini statice folosind modelul Google Veo.

Prețuri și disponibilitate

Prețurile pentru noul Honor Magic V5 nu au fost anunțate în cadrul evenimentului, dar retailerii au pus în vânzare noul pliabil în varianta de 512GB stocare și 16GB memorie RAM la prețul de 9.999 de lei, cu livrare rapidă. Varianta Ivory White este disponibilă exclusiv la Altex, și este la același preț față de restul gamei.