Piața globală de smartphone-uri a încheiat 2025 cu 1,26 miliarde de unități livrate, în creștere cu 1,9% față de 2024, potrivit datelor preliminare prezentate de International Data Corporation (IDC).

Rezultatul vine în ciuda contextului economic dificil, marcat de incertitudini comerciale, blocaje logistice și presiuni macroeconomice, însă criza cipurilor de memorie ar putea afecta livrările în 2026.

Apple și Samsung au condus creșterea sectorului. Apple a livrat 247,8 milioane de unități, menținând o cotă de piață de 19,7%, susținută de succesul seriei iPhone 17 și de revenirea în China. Samsung a livrat 241,2 milioane de telefoane, cu o cotă de 19,1%, consolidându-și portofoliul premium și mid-range. Împreună, cele două companii controlează 39% din piața globală, cu două puncte procentuale mai mult decât în 2024.

Restul clasamentului a rămas stabil: Xiaomi ocupă locul trei cu 165,3 milioane de unități, în timp ce Vivo urcă la 103,9 milioane, susținută de expansiunea în India.

OPPO încheie Top 5 cu 102 milioane de telefoane livrate, în scădere față de anul precedent. Restul producătorilor, aproximativ 400 de milioane de unități, au înregistrat o scădere cumulată de 1,3%.

IDC avertizează că penuria de cipuri de memorie ar putea conduce la scăderi în 2026, deși prețurile medii vor continua să crească, pe fondul orientării consumatorilor către modele premium și al costurilor mai ridicate ale componentelor. Producătorii mari vor fi însă cei mai protejați în fața limitărilor de aprovizionare și a prețurilor negociate mai favorabil.