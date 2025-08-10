dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

VIDEO Un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion și a continuat să filmeze: Terminalul, găsit în stare de funcționare într-o pădure / Proprietara laudă husa folosită

Redacția TechRider
10 august 2025
colaj foto cu imaginile unei proprietare de smartphone si telefonul sau
Sursa foto: Instagram / ashprange (colaj TechRider)
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

O femeie filma dintr-un avion când i-a scăpat pe geam smartphone-ul, un iPhone 16 Pro. Dispozitivul a continuat să filmeze căderea, transmite 9to5Mac.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Ashley Prange filma un videoclip din interiorul unui avion mic, deasupra Germaniei. Telefonul a căzut de la o înălțime de aproximativ 800 de metri, în timp ce avionul zbura cu o viteză de peste 200 km/h.

Ea a presupus că acesta a fost sfârșitul pentru smartphone. Totuși, a deschis aplicația Find My și a văzut ultima locație a telefonului în mijlocul unei păduri întinse, lângă casa vărului ei din Valea Rinului. Deoarece cardul ei de credit și permisul de conducere se aflau în husă, a decis că merită să încerce să-l caute.

Husă de piele Bellroy pentru iPhone 16 Pro
Husă de piele Bellroy pentru iPhone 16 Pro

Câteva ore mai târziu, în mijlocul pădurii dense, l-a zărit. iPhone-ul era intact. Ecranul nu avea nicio crăpătură, iar telefonul a pornit fără probleme. Prange spune că supraviețuirea se datorează unei huse Bellroy și calității construcției modelului iPhone 16 Pro de la Apple.

O husă de piele maro Bellroy pentru iPhone 16 Pro costă 45 de euro pe site-ul producătorului.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Ashley Prange (@ashprange)

 

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...