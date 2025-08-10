VIDEO Un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion și a continuat să filmeze: Terminalul, găsit în stare de funcționare într-o pădure / Proprietara laudă husa folosită

O femeie filma dintr-un avion când i-a scăpat pe geam smartphone-ul, un iPhone 16 Pro. Dispozitivul a continuat să filmeze căderea, transmite 9to5Mac.

Ashley Prange filma un videoclip din interiorul unui avion mic, deasupra Germaniei. Telefonul a căzut de la o înălțime de aproximativ 800 de metri, în timp ce avionul zbura cu o viteză de peste 200 km/h.

Ea a presupus că acesta a fost sfârșitul pentru smartphone. Totuși, a deschis aplicația Find My și a văzut ultima locație a telefonului în mijlocul unei păduri întinse, lângă casa vărului ei din Valea Rinului. Deoarece cardul ei de credit și permisul de conducere se aflau în husă, a decis că merită să încerce să-l caute.

Câteva ore mai târziu, în mijlocul pădurii dense, l-a zărit. iPhone-ul era intact. Ecranul nu avea nicio crăpătură, iar telefonul a pornit fără probleme. Prange spune că supraviețuirea se datorează unei huse Bellroy și calității construcției modelului iPhone 16 Pro de la Apple.

O husă de piele maro Bellroy pentru iPhone 16 Pro costă 45 de euro pe site-ul producătorului.

View this post on Instagram A post shared by Ashley Prange (@ashprange)