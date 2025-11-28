Poco va integra un subwoofer în cel mai nou telefon al său / Poco F8 Ultra va avea difuzoare îmbunătăţite de Bose

Poco, brandul derivat din Xiaomi, colaborează cu Bose pentru a implementa în telefoanele sale F8 Pro și F8 Ultra difuzoare îmbunătățite de compania americană. Dar modelul F8 Ultra face un pas mai departe, întrucât acesta va integra și un subwoofer, după cum titrează The Verge.

Ambele telefoane vor avea difuzoare Bose

Ambele telefoane din seria Poco F8 sunt echipate cu difuzoare stereo, însă doar modelul Ultra beneficiază și de un subwoofer dedicat, care, potrivit Poco, oferă „bass mai profund și mai puternic”. În plus, există două profiluri de sunet reglate de inginerii Bose:

un mod dinamic, care oferă bas suplimentar;

opțiune echilibrată, care accentuează vocile și oferă un sunet mai uniform.

„(…) Seria Poco F8 atinge un nivel de claritate și profunzime care redefinește ceea ce este posibil în domeniul sunetului mobil”, a declarat Nick Smith, președinte al departamentului de tehnologie audio și director de strategie la Bose.

Ambele modele Poco F8 vin cu Snapdragon 8 Elite

În rest, cele două telefoane sunt modele de vârf destul de tipice și accesibile. F8 Ultra are un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mai puternic, cu un ecran OLED de 6,9 inch, cameră triplă de 50 de MP în spate și încărcare wireless.

În schimb, F8 Pro utilizează Snapdragon 8 Elite de anul trecut, un ecran mai mic de 6,59 inch și o versiune inferioară a celor trei lentile spate. Ambele au însă clasificare IP68, plus baterii mai mari de 6.000 mAh, care ar trebui să asigure o durată de viață decentă.

Sursa foto: POCO

F8 Pro are un preț de pornire de 579 de dolari, în timp ce Ultra este disponibil de la 729 de dolari, deși la lansare este disponibilă o reducere de 50 de dolari pentru cei care achiziționează telefonul în avans. Cele două telefoane au fost anunțate împreună cu două tablete sub 400 de dolari, Pad X1 și Pad M1, ambele bazându-se pe ecrane de înaltă rezoluție și difuzoare Dolby Atmos.