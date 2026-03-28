Primul iPhone pliabil pregătit de Apple ar putea fi disponibil mai târziu decât modelele principale, potrivit jurnalistului Mark Gurman de la Bloomberg, cunoscut pentru acuratețea informațiilor din industrie.

El afirmă că există „fără îndoială” o diferență între prezentarea și livrarea iPhone Fold și cea a viitorului iPhone 18 Pro.

Apple ar urma să prezinte iPhone Fold în aceeași perioadă cu iPhone 18 Pro, probabil în septembrie, însă livrările ar putea începe mai târziu, între octombrie și decembrie.

Astfel de decalaje nu sunt neobișnuite pentru Apple când lansează produse cu design complet nou.

Complexitatea tehnologiei pliabile

Întârzierea este legată de dificultatea procesului de producție. Ecranele pliabile sunt printre cele mai complexe componente de pe piață, iar controlul calității necesită timp suplimentar.

Situația amintește de iPhone X, care a fost disponibil după prezentarea oficială din cauza noilor tehnologii.

Apple aplică aceeași abordare și pentru alte produse complexe, pentru a menține standarde ridicate de calitate, chiar dacă lansarea este etapizată.

Așteptări și impact pe piață

Interesul pentru iPhone Fold este ridicat, într-un segment foldable tot mai competitiv. Chiar dacă lansarea comercială va fi cu câteva săptămâni sau luni după debutul seriei iPhone 18, diferența nu este considerată majoră, având în vedere complexitatea produsului.

Lansarea etapizată poate însemna un timp de așteptare mai lung pentru utilizatori, dar și garanția unui produs matur, adaptat tehnologiilor pliabile aflate încă în evoluție.