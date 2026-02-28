Dincolo de specificațiile hardware, bătălia în segmentul de smartphone-uri premium se dă în prezent pe terenul utilității software. Inteligența artificială a încetat să fie un concept abstract, devenind un instrument utilitar cu rate de adopție variabile.

Într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro, vicepreședintele Samsung România, Tiberiu Dobre, a detaliat comportamentul utilizatorilor în raport cu suita Galaxy AI.

Topul preferințelor: „Circle to Search”, „Now Brief” și prelucrarea de imagine

Cele mai accesate funcții rămân cele care se integrează în fluxul normal de utilizare a telefonului: „Circle to Search” (dezvoltată în parteneriat cu Google), care te ajută să cauți rapid un element dintr-o imagine, „Now Brief”, care oferă asistență pentru organizarea programului zilnic, și prelucrarea de imagine, folosită în special pentru a șterge persoane sau alte elemente dintr-o fotografie.

Reprezentantul Samsung a precizat că, odată cu lansarea seriei Galaxy S26, capacitățile de editare au evoluat de la eliminarea elementelor nedorite la adăugarea de conținut generativ.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Samsung testează bateriile siliciu-carbon, dar le va adopta „când ating standardele” companiei / Cum răspunde Tiberiu Dobre la criticile privind capacitatea bateriilor

„Dacă până acum scoteam lucruri, acum putem să și adăugăm lucruri, ceea ce este foarte important”, a afirmat Tiberiu Dobre.

El a oferit și câteva exemple practice pentru noile capabilități ale seriei S26: „Dacă ai o poză cu o scară cu o treaptă lipsă, poți să-i adaugi scara sau dacă te-ai apucat să mănânci din tort și vrei să arate ca înainte, poți să-i pui felia înapoi”.

„Interpreter”, funcția AI folosită cel mai rar

La polul opus se află funcțiile care, deși relevante din punct de vedere tehnologic, au o frecvență de utilizare scăzută din cauza limitărilor de context. Cel mai elocvent exemplu oferit de vicepreședintele Samsung România este „Interpreter”.

„Interpreter” este o funcție care utilizează inteligența artificială pentru a traduce în timp real un dialog vorbit sau scris în limbi diferite.

„Statistic vorbind, lucrurile nu arată bine și răspunsul la întrebarea ta este că Interpreter este cel mai puțin folosit, dar asta nu înseamnă că nu e relevant”, a precizat Dobre.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Adio priviri nedorite: „Privacy Display”, o tehnologie inovativă introdusă pe S26 Ultra / Vicepreședintele Samsung România explică modul în care funcționează

Vicepreședintele Samsung a explicat că utilizatorii apelează cel mai rar la această funcția din cauza faptului că nu sunt nevoiți să comunice în limbi străine zilnic: „Eu nu știu nici thailandeză, nici chineză. Dacă mă duc acolo folosesc, dar nu pot să folosesc în fiecare zi tot anul”.

O altă categorie de funcții cu utilizare fluctuantă este cea dedicată productivității. Samsung observă o delimitare clară între mediul profesional și cel personal. Funcțiile care generează rezumate, de exemplu, sunt utile în timpul programului de lucru, însă devin irelevante în timpul liber al utilizatorului.

„Sunt cele care țin de birou, în care se face o minută a întâlnirii în birou, dar când ești acasă, nu mai faci nicio minută a întâlnirii. Adică depinde de mediul și contextul pe care fiecare utilizator îl are ca și nevoie”, a concluzionat Tiberiu Dobre.

Prin urmare, succesul unei funcții AI nu este determinat doar de complexitatea sa tehnică, ci de capacitatea de a rezolva nevoi recurente în mediul în care se află posesorul dispozitivului.

Citește și: VIDEO Hands-on: Samsung dezvăluie noile flagship-uri din seria Galaxy S26 / Noutăți și prețuri de lansare

Funcții din ecosistemul Smart Things

Într-un interviu separat pentru TechRider.ro, Simona Panait, director de marketing la Samsung Electronics România, a declarat că aproximativ 30% dintre utilizatorii de smartphone-uri Samsung din România folosesc și alte dispozitive inteligente din ecosistemul SmartThings, precum televizoare, electrocasnice inteligente și accesorii precum SmartTag.

Potrivit reprezentantei companiei, conceptul de „casă inteligentă” a evoluat de la o simplă automatizare la un ecosistem interconectat, care se adaptează nevoilor utilizatorilor. Platforma SmartThings oferă, spune Simona Panait, un control complet, securitate sporită și automatizarea activităților, chiar și atunci când utilizatorul este plecat de acasă.

Funcții precum 3D Map și SmartThings Home Monitor, permit monitorizarea casei în timp real și trimit alerte în cazul unor evenimente neprevăzute. Totodată, tehnologiile Knox Vault și Knox Matrix asigură securitatea întregului ecosistem.

Sistemul SmartThings ajută la optimizarea consumului de energie prin AI Energy Mode, care învață rutinele utilizatorului și ajustează funcționarea aparatelor, potrivit Simonei Panait. De asemenea, Away Mode oprește sau pune în repaus aparatele inutile. Pentru proprietarii de animale de companie există mai multe funcții. De exemplu, Jet Live de pe aspiratorul robot le permite să le monitorizeze de la distanță.

Samsung a lansat pe 25 februarie seria de telefoane S26, alături de noua generație de căști Galaxy Buds4, în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked.

Citește și: Samsung prezintă noile căști Galaxy Buds 4 și Buds 4 Pro: Integrare Galaxy AI, Hi-Fi 24-bit și APC adaptiv