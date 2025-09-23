INTERVIU Simona Panait, director marketing Samsung România și Bulgaria: 30% dintre utilizatorii români de smartphone-uri Samsung folosesc și alte dispozitive inteligente din ecosistemul SmartThings / Cele mai populare trei categorii de produse

Aproximativ 30% dintre utilizatorii de smartphone-uri Samsung din România folosesc și alte dispozitive inteligente din ecosistemul SmartThings, precum televizoare, electrocasnice inteligente și accesorii precum SmartTag, a declarat, într-un interviu pentru TechRider, Simona Panait, director de marketing la Samsung Electronics România și Bulgaria.

Potrivit reprezentantei companiei, conceptul de „casă inteligentă” a evoluat de la o simplă automatizare la un ecosistem interconectat, care se adaptează nevoilor utilizatorilor. Platforma SmartThings oferă, spune Simona Panait, un control complet, securitate sporită și automatizarea activităților, chiar și atunci când utilizatorul este plecat de acasă.

Funcții precum 3D Map și SmartThings Home Monitor, permit monitorizarea casei în timp real și trimit alerte în cazul unor evenimente neprevăzute. Totodată, tehnologiile Knox Vault și Knox Matrix asigură securitatea întregului ecosistem.

Sistemul SmartThings ajută la optimizarea consumului de energie prin AI Energy Mode, care învață rutinele utilizatorului și ajustează funcționarea aparatelor, potrivit Simonei Panait. De asemenea, Away Mode oprește sau pune în repaus aparatele inutile. Pentru proprietarii de animale de companie există mai multe funcții. De exemplu, Jet Live de pe aspiratorul robot le permite să le monitorizeze de la distanță.

Chiar dacă unii oameni sunt tot mai reticenți față de tehnologie, cererea pentru soluții eficiente care economisesc timp este în creștere, mai spune Panait.

Ea afirmă că Samsung valorifică feedback-ul utilizatorilor români prin intermediul comunității Samsung Members și al sesiunilor demonstrative AI Classroom, adaptând astfel produsele la cerințele pieței locale.

Redăm interviul complet:

Reporter: Cum a evoluat conceptul de „casă inteligentă” în ultimii ani, în special în ceea ce privește nevoile utilizatorilor români în perioada vacanțelor?

Simona Panait: Conceptul de „casă inteligentă” a evoluat mult în ultimii ani, de la electrocasnice independente la ecosisteme interconectate, care învață și se adaptează automat la nevoile utilizatorilor. Samsung sărbătorește anul acesta 40 de ani de inovație în acest domeniu, iar gama noastră Bespoke AI exemplifică această evoluție: frigiderul French Door AI Hybrid Cooling, mașina de spălat și uscătorul multifuncțional Bespoke AI Laundry Combo, aspiratoarele robot și verticale cu AI integrat sunt doar câteva produse care se adaptează la stilul de viață al fiecărei familii.

Pentru utilizatorii români, mai ales în perioada vacanțelor și a călătoriilor, fie ele în scop de afaceri, fie pentru relaxare, beneficiile conectivității SmartThings devin esențiale: controlul de la distanță al casei, securitatea sporită și economia de energie. Platforma SmartThings le reunește pe toate într-o aplicație unificată, accesibilă pe smartphone-uri Galaxy, tablete, televizoare Vision AI și electrocasnicele noastre, oferind libertatea de a gestiona orice dispozitiv inteligent compatibil.

Inteligența artificială face casa mai eficientă și personalizată, oferind utilizatorilor mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat.

Reporter: Ce procent dintre utilizatorii de smartphone-uri Samsung folosesc și alte dispozitive din ecosistemul SmartThings?

Simona Panait: Conform datelor noastre, aproximativ 30% dintre utilizatorii de smartphone-uri Samsung din România folosesc și alte dispozitive inteligente din ecosistemul SmartThings, iar acest lucru demonstrează încă o dată viziunea noastră de a oferi experiențe complete și personalizate, într-un ecosistem incluziv, cu compatibilitate extinsă, ce permite conectarea și gestionarea dispozitivelor smart, atât a celor Samsung, cât și a celor produse de alte branduri de tehnologie. Cele mai utilizate produse în sistemul SmartThings sunt televizoarele, electrocasnicele inteligente și accesorii precum SmartTag.

Reporter: Din perspectiva Samsung, care sunt cele mai importante beneficii pe care platforma SmartThings le oferă utilizatorilor care sunt departe de casă?

Simona Panait: Cele mai importante beneficii sunt legate de controlul complet, securitatea și automatizarea activităților de rutină din casă, toate accesibile simplu, direct de pe telefon. SmartThings devine astfel un adevărat partener de încredere, care face viața mai ușoară și mai confortabilă, indiferent de distanță.

Un exemplu concret este funcționalitatea 3D Map, care permite utilizatorilor să monitorizeze în timp real casa, evidențiind nu doar locația dispozitivelor inteligente, ci și starea lor de funcționare. Astfel, poți avea o imagine clară asupra activității electrocasnicelor și sistemelor din casă oriunde te-ai afla.

Rutinele automate din SmartThings reprezintă un alt beneficiu major. De exemplu, la plecarea de acasă, sistemul detectează închiderea ușii și poate opri automat luminile și electrocasnicele, activând în același timp modul „Away” care optimizează gestionarea energiei și activează sistemele de securitate. Aceasta oferă liniște și siguranță, știind că locuința ta este protejată.

La revenirea acasă, poți seta rutine care să pregătească mediul ambiental conform preferințelor tale: aerul condiționat pornește pentru a răcori încăperea, aspiratorul robot începe curățenia, draperiile automate sau obloanele se ridică, luminile se aprind dacă este seară, iar pentru a păstra atmosfera de vacanță, muzica preferată sau televizorul pot fi pornite automat.

De asemenea, SmartThings organizează activitatea în bucătărie și monitorizează lista alimentelor din frigider, oferind informații despre ce alimente sunt în interior, ce urmează să expire și generând liste de cumpărături pentru produsele care lipsesc.

Toate acestea și multe altele sunt posibile pentru că SmartThings integrează inteligență artificială și tehnologie avansată, făcând din casa ta un spațiu eficient, securizat și personalizat, indiferent de distanța la care te afli.

Reporter: Pe lângă gestionarea rutinei, cum contribuie SmartThings la creșterea nivelului de securitate și confort al casei pe durata vacanței? Puteți menționa funcționalități specifice?

Simona Panait: Securitatea este o prioritate pentru Samsung. Tehnologiile Knox Vault și Knox Matrix protejează întregul ecosistem și, dacă un dispozitiv este compromis, sistemul reacționează automat pentru a proteja celelalte echipamente.

Utilizatorii controlează permisiunile și setările de confidențialitate prin aplicație. Funcția SmartThings Home Monitor trimite alarme și notificări în caz de intruziune, iar camerele de securitate pot fi integrate pentru supraveghere continuă, cu opțiuni de scenarii personalizate pentru protecție maximă.

Reporter: Cum ajută o casă inteligentă la optimizarea consumului de energie și a altor resurse atunci când nu suntem acasă? Există funcții speciale care monitorizează și ajustează consumul în mod automat?

Simona Panait: O casă inteligentă Samsung, prin platforma SmartThings și ecosistemul AI Home, aduce o optimizare reală a consumului de energie, oferind utilizatorilor confort și eficiență în gestionarea resurselor. Oamenii caută activ soluții care să le simplifice viața și să reducă risipa, iar Samsung răspunde cu funcții inovatoare create exact în acest scop.

De exemplu, funcția AI Energy Mode disponibilă în SmartThings permite controlul și optimizarea consumului energetic al dispozitivelor inteligente din casă. Prin învățarea rutinei utilizatorului și folosind inteligență artificială, AI Energy Mode ajustează automat modul de funcționare al electrocasnicelor precum frigiderul, mașina de spălat sau aerul condiționat pentru a reduce consumul de energie fără a afecta confortul. Poți seta obiective lunare personalizate de consum, monitoriza în timp real care dispozitive consumă cel mai mult și primi notificări dacă aceste valori sunt depășite.

Mai mult, când pleci de acasă, poți activa modul Away Mode în SmartThings, care oprește automat sau pune în repaus aparatele compatibile conectate care nu sunt necesare, evitând astfel consumul inutil.

În cazul frigiderului Bespoke AI, de exemplu, poți monitoriza și ajusta de la distanță temperatura și modul de răcire. Funcția AI Energy optimizează funcționarea compresorului și a congelatorului în funcție de mediul în care este amplasat, economisind energie până la 15%, în timp ce menține alimentele la temperaturi ideale. De asemenea, vei primi alerte dacă ușa frigiderului rămâne deschisă sau există nereguli în funcționare.

Aceste funcții combinate transformă casa inteligentă într-un partener de încredere în controlul și optimizarea consumului de energie și a altor resurse, oferindu-le utilizatorilor liniștea că locuința lor este eficientă și responsabilă din punct de vedere energetic, chiar și atunci când nu sunt acasă.

Reporter: Ce funcții pentru posesorii de animale de companie oferă ecosistemul SmartThings de la Samsung?

Ecosistemul SmartThings de la Samsung oferă o serie de funcții inteligente care vin în sprijinul celor care au animale de companie, pentru ca aceștia să se simtă în siguranță, confortabil și conectați cu prietenii lor necuvântători, chiar și atunci când sunt departe de casă.

Un exemplu concret este serviciul Pet Care, care recunoaște automat prezența animalului de companie și poate trimite notificări dacă detectează anumite activități, cum ar fi lătratul câinelui, astfel încât să fii mereu la curent cu starea prietenului tău. Mai mult, cu funcția Jet Live integrată în aspiratorul robot Bespoke Jet Bot Combo AI, poți urmări imagini video în direct cu animăluțul tău, asigurându-te că este în siguranță și fericit, chiar și când nu ești acasă.

Pentru cei care au pisici sau alte animale de companie ce nu îi însoțesc în vacanță, SmartThings permite setarea și controlul ambientului în funcție de orele din zi – de la reglarea luminii și temperaturii, la pornirea televizorului sau ajustarea fluxului de aer, pentru a crea un mediu plăcut și confortabil. În plus, integrarea SmartThings cu sisteme automate de hrănire permite programarea orelor și porțiilor de hrană, precum și monitorizarea consumului alimentar, astfel încât animăluțul tău să fie îngrijit și hrănit la timp.

Astfel, SmartThings Pet Care transformă grija pentru animale într-o experiență inteligentă, care aduce liniște și confort proprietarilor, oferindu-le siguranța că aceștia sunt bine și protejați.

Reporter: Se resimte, pe un anumit segment al populației, dar și la generațiile tinere (Gen Z), o repulsie față de prea multă tehnologie. Tot mai mulți oameni trec la telefoane cu taste sau cu cât mai puține distracții, există cerere pentru revenirea butoanelor fizice în mașini etc. S-ar putea extinde acest fenomen? Cum îi convinge Samsung pe oameni că e mai bine cu mai multă conectivitate și tehnologie?

Simona Panait: Samsung pledează pentru un stil de viață echilibrat și pentru a folosi tehnologia cu moderație și în beneficiul utilizatorilor, în sensul personalizării și eficientizării activităților repetitive, atât la birou, cât și acasă, pentru a face loc experiențelor cu sens, alături de cei dragi sau pentru beneficiul personal.

În ceea ce privește percepția Gen Z față de tehnologie, un studiu Kantar demarat de Samsung ne arată faptul că pentru Generația Z, inteligența artificială este sinonimă cu oportunitatea de a câștiga timp, de a eficientiza taskurile la birou, de a se exprima, creând conținut creativ pentru Social Media sau de a consuma experiențe imersive de entertainment online.

Reporter: Cum folosește Samsung feedback-ul de la utilizatorii români pentru a-și îmbunătăți produsele și platforma SmartThings? Aveți un program de testare sau comunități dedicate?

Simona Panait: Samsung pune un accent deosebit pe feedback-ul utilizatorilor români pentru a crea o experiență cât mai adaptată nevoilor reale ale acestora, pentru a dezvolta constant produsele și a ajuta la democratizarea accesului la tehnologia AI. Un mediu esențial pentru acest dialog cu utilizatorii este comunitatea Samsung Members, unde clienții pot împărtăși opinii, pot pune întrebări și pot primi suport direct de la experți Samsung.

Mai mult, promovăm un program de Sesiuni Demo denumit AI Classroom, organizat la nivel național de echipa Samsung retail. Aceste sesiuni interactive sunt comunicate în social media și sunt deschise tuturor celor interesați, oferind ocazia să experimenteze noile tehnologii AI și SmartThings în mod direct. Datorită interesului crescut și feedback-ului pozitiv din anii precedenți, în 2025 am extins aceste sesiuni în orașele mari din România, inclusiv Iași, Brașov și Cluj, pe lângă showroomul din București Băneasa.

În cadrul acestor sesiuni, clienții au acces la sfaturi practice (tips & tricks) și tutoriale „how to” care îi ajută să folosească la maximum funcțiile ecosistemului Samsung, cu un focus special pe AI și SmartThings. Astfel, feedback-ul lor nu doar că ne inspiră, ci se reflectă concret în dezvoltarea unor funcționalități noi și în îmbunătățirea celor existente, pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor și stilului de viață al utilizatorilor români.

Reporter: Ce direcții de dezvoltare are Samsung pentru platforma SmartThings? Care sunt următoarele inovații pe care le putem aștepta în viitorul apropiat în ceea ce privește automatizarea casei?

Simona Panait: Samsung continuă să dezvolte platforma SmartThings cu un focus puternic pe inteligența artificială, pentru a crea o casă inteligentă care învață și se adaptează automat nevoilor utilizatorului. La IFA 2025 am prezentat campania „SmartThings Meets AI Home: Future Living, Now”, dedicată integrării AI-ului ambient și generativ în ecosistemul nostru.

Viitoarele inovații includ tehnologii de ambient sensing care analizează activitățile zilnice precum gătitul sau exercițiile și ajustează automat setările dispozitivelor pentru un confort sporit și eficiență energetică. Prin Map View îmbunătățit cu AI, utilizatorii pot interacționa intuitiv cu dispozitivele din casă, folosind chiar camera telefonului pentru o hartă 3D personalizată a locuinței și a produselor smart.

Mai mult, toată prelucrarea datelor se face local, în rețeaua casei, pentru a asigura un nivel maxim de confidențialitate și securitate, iar utilizatorii au control total asupra propriilor informații.

Aceste inovații vor face din SmartThings un partener inteligent și discret, capabil să personalizeze automat confortul, securitatea și consumul energetic, simplificând viața și susținând un stil de viață sustenabil și conectat.