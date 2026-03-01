După un deceniu și jumătate de dominație, Samsung se află într-un moment de cotitură pe piața globală a smartphone-urilor.

Potrivit datelor furnizate recent de Counterpoint Research, Apple a revenit pe primul loc în topul vânzărilor de telefoane la nivel mondial. Gigantul american a obținut o cotă de piață de 20% în 2025, comparativ cu 19% pentru producătorul sud-coreean.

Vicepreședintele Samsung România, Tiberiu Dobre, a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro că această nouă dinamică a industriei nu reprezintă un „semnal de alarmă” pentru companie.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Care sunt cele mai folosite funcții AI de către utilizatorii Samsung din România: Circle to Search, Now Brief și prelucrarea de imagine, primele în top / Interpreter, folosită cel mai rar

Rocada istorică la vârful clasamentului producătorilor este privită de reprezentantul Samsung mai degrabă ca un catalizator decât ca o criză internă. Întrebat despre cum interpretează aceste date, Tiberiu Dobre a afirmat că Samsung vrea să „recapete fotoliul de lider” în acest an.

„Nu este un semnal de alarmă. Este o situație certă de piață. Concurența este bună și ne face bine tuturor. Evident că noi suntem ambițioși să recăpătăm anul acesta fotoliul de lider în ceea ce privește smartphone-urile produse la nivel global, așa că nu este decât o stimulare ca să facem lucrurile și mai bine decât până acum”, a subliniat el.

Seria S25, creștere de 5% față de generația anterioară

În schimb, pe plan local, Samsung raportează venituri superioare față de generația precedentă. Potrivit declarațiilor reprezentantului Samsung, seria Galaxy S25 a reușit să depășească performanțele de vânzări ale seriei S24 în România.

„Am reușit să avem vânzări superioare în România cu S25, decât cu S24. În jur de patru-cinci procente”, a precizat Tiberiu Dobre.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Samsung testează bateriile siliciu-carbon, dar le va adopta „când ating standardele” companiei / Cum răspunde Tiberiu Dobre la criticile privind capacitatea bateriilor

De asemenea, întrebat despre obiectivele de vânzări pentru noua serie S26, planurile gigantului sud-coreean vizează o „creștere chiar și mai accelerată”.

Potrivit prognozelor companiei, deși întreaga gamă se va vine „semnificativ mai bine”, modelul Ultra va rămâne pilonul principal, unde „creșterea vânzărilor va fi mai accelerată”.

Fold 7 s-a vândut mai bine decât Flip 7

Un capitol esențial în strategia de diferențiere față de Apple rămâne segmentul pliabilelor, unde Samsung deține pionieratul.

Estimările oferite de Tiberiu Dobre într-un interviu anterior pentru TechRider.ro s-au materializat într-o schimbare de comportament de achiziție: utilizatorii români migrează tot mai mult către formatul „book-type”, destinat productivității.

Citește și: EXCLUSIV VIDEO Adio priviri nedorite: „Privacy Display”, o tehnologie inovativă introdusă pe S26 Ultra / Vicepreședintele Samsung România explică modul în care funcționează

Vicepreședintele Samsung România susținea în iulie 2025, cu ocazia lansării celei de-a șaptea generație de pliabile, că deși modelul Flip s-a vândut până atunci mai bine decât Fold, în anul 2025 și prima jumătate din 2026 „o să fie o bătaie mare”, iar Fold 7 s-ar putea vinde mai bine decât Flip 7.

Acum, Dobre a confirmat că estimările sale s-au adeverit: „Dacă vorbim despre ultima generație de telefoane pliabile, Fold reprezintă 62% din numărul device-urilor vândute”.

Prin urmare, această cifră validează strategia de a poziționa modelul Fold ca un instrument de business și creativitate, depășind popularitatea modelului Flip, care miza tradițional pe design și portabilitate.

Samsung a lansat pe 25 februarie seria de telefoane S26, alături de noua generație de căști Galaxy Buds4, în cadrul unui eveniment Galaxy Unpacked.

Citește și: VIDEO Hands-on: Samsung dezvăluie noile flagship-uri din seria Galaxy S26 / Noutăți și prețuri de lansare

Citește și: Samsung prezintă noile căști Galaxy Buds 4 și Buds 4 Pro: Integrare Galaxy AI, Hi-Fi 24-bit și APC adaptiv

Citește și: REVIEW Samsung Galaxy Z Fold 7: Puternic și extrem de subțire / Telefonul pliabil aproape perfect / Marele punct slab. Ce primești pentru 2.000 de euro?

Citește și: REVIEW Samsung Galaxy Z Flip 7: Un pliabil versatil / Performanță într-un format compact / Procesorul Exynos revine pe noul foldable