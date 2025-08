REVIEW Samsung Galaxy Z Flip 7: Un pliabil versatil / Performanță într-un format compact / Procesorul Exynos revine pe noul foldable

Pro Ecrane luminoase și culori vibrante

Sunet clar

Camere performante

Construcție excelentă, cu un design elegant Contra Viteze prea mici de încărcare

Rezoluție cam slabă a ecranului principal

Prea puține funcții pentru ecranul secundar

Concurența oferă la fel de mult, pentru mai puțini bani

Noul Samsung Galaxy Z Flip 7 a ajuns pe masa de review a TechRider.ro, unde am avut ocazia să testăm cel de-al doilea telefon din gama Galaxy Z actualizată de sud-coreeni, după Fold 7 în urmă cu o săptămână.

Anunțat la începutul lunii trecute, în același timp cu Fold 7, acest pliabil trebuie să se ridice la așteptările mari ale consumatorilor. Într-un interviu în exclusivitate pentru TechRider.ro, vicepreședintele Samsung România, Tiberiu Dobre, că telefoanele pliabile Samsung din seria Galaxy Z Flip s-au vândut până în prezent mai bine decât Galaxy Z Fold.

Reiterez că sunt un utilizator de iPhone 13 Pro Max, iar, în review-ul lui Galaxy Z Fold 7, am spus că acel pliabil nu m-a convins în totalitate să mă întorc la Android. Acesta, în schimb, are mai multe „bile albe” care să mă convingă mai mult să revin la Samsung și să îmbrățișez tehnologia pliabilă.

Design

La fel ca la flagship-ul Galaxy S25 Ultra și ca Fold 7, design-ul noului pliabil este unul complet plat, dar colțurile sunt mai rotunjite față de Fold. Acestea oferă un plus de comoditate când este ținut în mână. În schimb, ramele sunt complet drepte, în comparație cu marele său rival, Motorola Razr 60 Ultra (care le are mai rotunjite), ceea ce face ca deschiderea telefonului să fie uneori dificilă. Șasiul este din aluminiu, la fel ca la Fold, iar pe laterala din dreapta regăsim senzorul de amprente fizic. Este poziționat cam sus, ceea ce poate cauza dificultăți pentru persoanele care au mâinile mai mici și vor să deblocheze telefonul. Dar, ca soluție de backup, există sistemul de recunoaștere facială care funcționează cu ambele module de camere.

Suita de difuzoare este împărțită diferit de Fold, dar la fel ca la Flip 6, cu un difuzor principal pe rama de jos și unul secundar deasupra ecranului principal. Ele sunt dotate cu tehnologie Dolby Atmos și de amplificare a vocilor din videoclipuri, dar tot nu ar strica un boost în volum.

Diferențele dintre Fold 6 și Fold 7, din perspectiva ecranului secundar, sunt notabile. Acesta este, acum, edge-to-edge, iar panoul ajunge chiar și între cele două camere. Este o modificare bine-venită și foarte interesantă, și se aliniază cu concurența de la Motorola. Pe partea de jos, unde se află bateria, nu sunt diferențe. Vizual, camerele par să fie mai mari ca anul trecut, pentru că nu mai sunt acoperite de ring-uri în aceeași culoare cu restul șasiului.

Noul Flip vine cu o nouă protecție de aluminiu pentru balama, numită Advanced Armor Aluminium, și împarte telefonul în partea de sus, cu ecranul secundar și camerele, și cea de jos, cu bateria de 4.300 mAh. Deschiderea telefonului se face mult mai ușor decât la Fold; mișcarea este mult mai lină și putem deschide telefonul cu mult mai multă încredere. Standardul de rezistență la apă și praf este IP48, la fel ca la Fold și ca la competitorul său principal, Motorola Razr 60 Ultra.

Ecranul interior este unul de 6,9 inci, iar cel exterior de 4,1 inci, ambele capabile de redare video HDR10+ și de o luminozitate de până la 2.600 de niți. Ecranul exterior este unul foarte viu din punctul de vedere al colorizării, cu o paletă de culori largă și luminoasă, iar tehnologia Super AMOLED este de mare ajutor pentru funcția de Always On display. Acesta afișează ora, data, numărul notificărilor și widget-ul alimentat cu inteligență artificială Now Bar.

Culorile noului Flip 7 sunt vibrante, fotografiile oficiale de pe site-ul Samsung arătând dispozitivul într-o culoare Blue Shadow. Culoarea dispozitivului primit de TechRider.ro la teste, Jet Black (nume pe care l-am auzit prima dată la iPhone 7), este una frumoasă, dar plictisitoare pentru un telefon care poate fi comandat în albastru sau în roșu.

Un lucru pe care l-am notat când realizam fotografiile pentru review este prezența magneților la baza telefonului, lucru pe care Samsung a omis să îl prezinte. Această descoperire a fost accidentală, dar este una de bun augur, pentru a oferi stabilitate pe o masă metalică, dar și pentru a realiza fotografii de genul acesta:

Per total, putem spune că Flip 7 este un telefon ce oferă utilizatorului un aer de eleganță. Construcția este robustă, iar balamaua este mult mai ușor de folosit decât la Fold 7. Din punctul meu de vedere, ecranul secundar face toți banii, iar integrarea camerelor peste el denotă faptul că Samsung ascultă de părerile clienților săi. Nu întru totul, după cum vom afla în capitolele următoare.

Ecrane

Samsung excelează la capitolul ecrane pe toate flagship-urile sale, iar Galaxy Z Flip 7 nu face excepție.

Ecranul cel mic este de tip Super AMOLED, și are o diagonală de 4,1 inci. Formatul este aproape pătrat, panoul având o rezoluție de 948 x 1048 pixeli (344 ppi). Ecranul este protejat de Gorilla Glass Victus 2, și are un refresh rate de 120 Hz, ceea ce m-a surprins că, pe un ecran atât de mic, Samsung a reușit să pună această rată de reîmprospătare. În comparație cu Razr 60 Ultra, ecranul secundar este cu puțin mai mare, dar:

are mai puțini pixeli (417 ppi pentru pliabilul Motorola);

(417 ppi pentru pliabilul Motorola); are o rată de reîmprospătare mai mică (165 Hz pentru Motorola, care nu cred că este neapărat un deal breaker);

(165 Hz pentru Motorola, care nu cred că este neapărat un deal breaker); are o luminozitate cu mult mai mică (3.000 de niți pentru Razr).

Ecranul principal este unul cu o diagonală de 6,9 inci, cu 0,4 inci mai mare decât ecranul secundar al lui Fold 7. La fel ca la Fold, ecranul vine cu tehnologie Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X. Iar, la fel ca ecranul secundar, cel principal vine cu tehnologie HDR10+, rată de reîmprospătare de 120 Hz și tot 2.600 de niți luminozitate maximă. Rezoluția este Full HD+ (1080 x 2520 pixeli, datorită unui raport de aspect 21:9), cu un raport screen-to-body de 88,7%. La acest capitol, modelul Samsung stă mai bine decât Motorola, care are un raport de 84,1%. Dar doar aici. Rezoluția de pe Razr 60 Ultra este mai ridicată, de 1224 x 2912 pixeli, densitatea pixelilor este superioară (464 ppi), iar dimensiunea este una mai mare (7 inci).

Pe Fold 7, am sesizat o dificultate la tastare pe ecranul secundar. Spun asta pentru că ecranul principal al Flip 7 are același raport de aspect, de 21:9, dar am putut scrie mai ușor pe cel din urmă. Și, ca să continuăm laudele, videoclipurile se văd foarte bine, datorită tehnologiei de AMOLED, iar jocurile sunt fluide.

Display-ul principal poate fi împărțit în două pentru a vedea mai multe aplicații simultan, iar această funcție este, pe acest telefon în special, utilă pentru aplicația de camere. Selfie-urile pot fi realizate cu ușurință cu ambele seturi de camere, deoarece, prin intermediul ecranelor luminoase, nu avem dificultăți în a ne aranja pentru orice tip de poză. La fel ca la Fold, comenzile camerei sunt plasate în partea de jos atunci când telefonul este semi-pliat. Și, tot ca la Fold, funcționalitatea aceasta este cel mai recomandat în modul Pro al camerei, fie că vorbim de videoclipuri sau fotografii.

Performanță

Spuneam mai sus că Samsung ascultă de părerile clienților. Totuși, se pare că, la capitolul performanță, Samsung a ales să nu fie așa bun ascultător.

Procesorul este unul de producție proprie, un deca-core Exynos 2500, pe 3 nanometri, nucleele fiind împărțite astfel:

Unul de 3.3GHz Cortex-X5;

Cortex-X5; Două de 2.74GHz Cortex-A725;

Cortex-A725; Cinci de 2.36GHz Cortex-A725;

Cortex-A725; Două de 1.8GHz Cortex-A520.

Procesorul grafic este, la rândul său, de producție proprie, un Samsung Xclipse 950, a cărui frecvență nu este menționată nici de producător, nici de alte site-uri de specificații tehnice pentru dispozitive inteligente. Deși utilizatorii cereau procesorul Snapdragon 8 Elite, pentru care există și o versiune specială dedicată Samsung, sud-coreenii au decis să joace, din nou, cartea procesorului propriu, la care au renunțat pentru seria Galaxy S25. Totuși, jocurile merg foarte bine pe Flip 7, fluid și fără throttling.

Să vedem cum se descurcă hardware-ul in-house și în testele sintetice. La fel ca în cazul lui Fold 7, probabil că nu va fi prea multă lume care să aibă sesiuni de gaming prelungite, dar putem să ne facem o idee despre cum s-ar descurca.

În testul pentru CPU Geekbench 6, Flip 7 a obținut un scor de 2.236 puncte în single-core și 7.375 în multi-core. Cu aceste scoruri, Flip 7 se plasează în zona flagship-ului S24 Ultra în single-core, iar în multi-core îl depășește cu aproape 700 de puncte. În comparație cu fratele său mai mare, scorurile sunt substanțial mai mici, în special în multi-core, unde diferența este de 1.600 de puncte.

Pe partea de GPU, Flip a obținut un scor de 4.849 de puncte în testul Wild Life Extreme de pe 3DMark, și o medie de 29 fps. Scorul este cu aproximativ 900 de puncte mai mic decât Fold 7, dar un salt generațional de peste 400 de puncte. Acest scor se situează în zona lui Galaxy S24.

În fața testului de sarcină constantă Wild Life Stress Test, scorul mediu a fost de 12.977 de puncte, cu un vârf de peste 18.000 de puncte și o rată de stabilitate de 42%. Aceasta este cu mult mai mică față de Fold 7, care este la rândul său sub competitorii din piață.

Cu toate acestea, rezultatele reprezintă un salt destul de important față de generația anterioară de Flip, iar scorurile sunt mai bune ca niciodată pentru această gamă de telefoane pliabile.

Noul Z Flip 7 vine cu două opțiuni de stocare și cu o singură opțiune pentru memoria RAM, LPDDR5X de 12 GB. Memoria RAM este aceeași ca la Fold, rapidă și eficientă. Opțiunile de stocare sunt:

256 GB stocare și 12 GB memorie RAM LPDDR5X – 5.999 de lei ;

și – ; 512 GB stocare și 12 GB memorie RAM LPDDR5X – 6.999 de lei.

În comparație cu Fold 7, căldura produsă de procesor este mai mare într-o sesiune de gaming. Pe de o parte, problema poate fi atribuită procesorului de tip Exynos, serie cunoscută pentru problemele cu supraîncălzirea, idee respinsă de vicepreședintele Samsung România, Tiberiu Dobre. Pe de altă parte, asta poate fi atribuită și unui spațiu mai mic alocat procesorului, care trebuie să împartă partea de sus a telefonului cu un ecran și jumătate și un set de camere. În testul camerelor, despre care vom vorbi mai încolo, am observat, la fel ca la Fold 7, căldură excesivă în zona camerelor. Unele teste pe cameră le-am realizat în interior, într-un spațiu bine climatizat, iar rezultatul a fost același.

Cu toate acestea, performanța modelului Galaxy Z Flip 7 este de top. Task-urile de zi cu zi sunt ușor de realizat, iar aplicațiile se mișcă rapid. Jocurile nu ar trebui să pună vreo problemă procesorului Exynos, dar căldura degajată de acesta este prea mare.

Software și funcții AI

La fel ca cele mai noi smartphone-uri Samsung, și acesta vine „din cutie” cu OneUI 8.0, și cu Android 16. În comparație cu Fold 7, software-ul mi s-a părut mai rafinat, mai finisat, deși este exact același.

Părerea mea este că acest software este mai intuitiv pentru Flip, în special pe ecranul mic. Da, publicul voia să poată să facă mai multe cu ecranul secundar, dar eu cred că funcțiile disponibile pe acesta sunt numai bune. Sigur, nicio funcție în plus nu strică, dar cele mai importante acțiuni sunt disponibile pe ecranul mic, cum ar fi acționarea camerei, notificările sau chiar controlul muzicii. Mie îmi place să ascult muzică, iar widget-ul pentru Spotify pe ecranul secundar este, pentru mine, un plus mare.

La review-ul anterior pentru Fold 7, ne-am plâns de bloatware-ul cu care vine telefonul din fabrică. Este important de menționat că noi am lăudat S25 Ultra pentru faptul că Samsung a oferit un telefon cât mai aproape de versiunea stock a Android. Din păcate, la fel ca la Fold, și acest Flip este încărcat de aplicații preinstalate.

Totuși, să revenim la părțile bune. Inteligența artificială este tot mai prezentă în telefoanele noastre, iar funcțiile AI sunt se regăsesc în mai toate aplicațiile native Samsung. De notat este faptul că funcțiile de AI merg doar când telefonul este conectat la internet, deși este menționat că toate procesele sunt făcute pe telefon. O funcție pe care am vrut să o încerc a fost cea de modificare cu AI a imaginilor. Am luat o fotografie care avea un element pe fundal pe care voiam să îl șterg, iar telefonul a reușit să elimine elementul și să facă poza să arate ca și cum nu a fost niciodată nimic acolo.

La fel ca la Fold, funcția de Now Bar mi-a atras atenția, și, din punctul meu de vedere, are mai mult sens pe Flip decât pe Fold. Spun asta, pentru că Now Bar poate fi accesat și de pe ecranul secundar, ceea ce mi se pare mai logic decât să deschizi telefonul. Repet ce am spus și în cazul lui Fold 7: să ai rezumatul zilei ce va urma la doar o atingere, recomandări de muzică, starea vremii și a traficului, și într-un format mai compact, poate fi util, dacă nu chiar să economisească din timpul utilizatorului.

Încă o funcție care mi-a atras atenția este încetinirea cu AI a filmărilor. Dacă nu am selectat din modurile camerei opțiunea de filmare slow-motion, inteligența artificială poate încetini orice videoclip, și o face într-un mod excelent, chiar și în condiții de lumină slabă.

Per total, AI-ul de pe Samsung Galaxy Z Flip 7 este unul foarte bun, bine gândit și aplicat. În perioada în care am avut telefonul în teste, am încercat să folosesc cât mai multe funcții, dar Now Bar mi se pare cea mai bine executată și cea mai utilă.

Camere

Sistemul de camere de pe Z Flip 7 este același ca anul trecut, cu o cameră principală de 50 MP și una ultra-wide de 12 MP. Propun să le luăm pe rând.

Camera principală este, după cum am spus, de 50 MP și f/1.8 cu Dual Pixel Autofocus, iar cea ultra-wide este de 12 MP și f/2.2. Amândouă sunt capabile de filmări 4K@60fps și HDR10+, dar și slow-motion 720p@960fps. Acestea pot fi vizualizate și de pe ecranul secundar. Lentila ultra-wide merge mână în mână cu ecranul exterior, pentru fotografii de grup larg.

Din aplicația de cameră putem seta rezoluția camerei principale, de 12 sau 50 MP, cea default fiind de 12 MP.

Tendința de suprasaturare a culorilor de pe mai toate smartphone-urile Samsung nu ezită să își facă apariția și pe Flip 7.

În fotografiile de noapte, la ambele rezoluții, se observă o tentă de over-exposure. La fel de surprinzător ca în cazul lui Fold 7, cea mai bună fotografie a fost la rezoluția standard, de 12 MP.

Camera de selfie este un modul de 10 MP și f/2.2, ce este capabilă de capturi foto și video HDR și de filmare 4k@60fps. Este o cameră bunicică, dar, pentru selfie-uri, recomand cu încredere combinația de cameră principală și ecran exterior. Pe partea de videoclipuri, ca întotdeauna, Samsung excelează, iar noul Flip 7 nu face rabat la calitatea video. Filmările sunt clare și viu colorate pe zi, iar filmările la ceas de seară sunt reușite.

Ce am apreciat, și apreciez în continuare, este modul Pro al camerei. Modul de Videoclip profesionist vine și cu un slider pentru zoom, care apropie imaginea foarte lin, aproape la fel de lin ca o cameră profesionistă. Putem spune că există și o urmă de nostalgie, întrucât putem face filmări în același mod în care făceam când eram mici. Cu telefonul pliat pe jumătate și pus pe orizontală, putem spune că filmezi cu un hand cam.

Ce nu am reușit să înțeleg este următorul lucru: când deschidem camera, zoom-ul standard este de 1x, și ne-am aștepta ca aplicația de cameră să fie comutată pe lentila principală, nu? Ei bine, nu.

Până la zoom 2x, este crop făcut din lentila ultra-wide, iar, când am ajuns la 2x, este deja crop făcut din lentila principală. Nu înțeleg de ce Samsung a decis că aceasta este calea cea bună, dar, din modul profesionist al camerei, putem selecta cu ce lentilă vrem să capturăm. Acest „artificiu” l-am observat doar la fotografiere, întrucât, pe partea de video, lentilele sunt folosite corespunzător.

Sunet

Noul Z Flip 7 se aude foarte bine, datorită unui sistem hibrid de difuzoare stereo, cu unul pe cantul de jos și altul pe partea interioară a pliabilului. Sunetul este plin și clar, iar, cu ajutorul Dolby Atmos și funcției de amplificare a dialogului, videoclipurile se aud foarte tare și clar.

Bateria

În comparație cu fratele său mai mare, la Flip 7 nu pot să mă plâng (prea mult) de baterie.

Noul pliabil de la Samsung vine cu o baterie de 4.300 mAh, o creștere de aproape 10% de la o generație la alta, și cu doar 100 mAh mai puțin decât la Fold 7, un telefon care vă reamintim că este vândut la un preț aproape dublu față de Flip. Cu toate acestea, bateria este, în continuare, mai mică față de rivalul său principal Motorola Razr 60 Ultra, dar nu cu mult, diferența între ele fiind de doar 400 mAh. Cea mai mare diferență este, însă, la viteza încărcării.

Viteza de încărcare pentru Z Flip 7 este de 25W prin fir. Această viteză este, după cum am spus și în cazul lui Fold 7, aceeași de cinci ani. În comparație, Motorola oferă încărcare de 68W prin fir, foarte aproape de triplu față de Flip 7. Nici la capitolul încărcare wireless Samsung nu stă prea bine, întrucât Razr 60 Ultra este capabil de viteze de încărcare de până la 30W, față de cei 15W de pe Samsung.

Deși bateria de pe Flip 7 se încarcă greu (10-60% în 30 de minute), măcar are o durată lungă de viață. Cu acesta, am reușit să țin o zi de utilizare mai light, ce-i drept. În comparație cu Fold 7, pot spune că bateria ține mai mult, din mai multe motive. În primul rând, procesorul nu consumă mult curent când dispozitivul este în stand-by, iar task-urile mai simple sunt făcute într-un mod mai economic. Am reușit cu un plin de baterie să trec de 24 de ore de utilizare. Repet, într-un scenariu ușor de utilizare, cu mail-uri trimise de-a lungul zilei și videoclipuri urmărite spre seară.

În al doilea rând, Flip 7 nu are de alimentat atât de multe sisteme ca Fold 7. Sunt doar două camere, nu trei, și două ecrane care sunt mai mici și de o rezoluție mai mică. Și, în al treilea rând, scenariile de utilizare pentru acest pliabil sunt mai ușoare. Telefonul nu este făcut pentru power users, ci este, mai degrabă, un telefon normal care se se poate transforma într-unul mai mic.

Verdict

Samsung Galaxy Z Flip 7 are multe plusuri de care te poți lega. Ecranele sunt luminoase și fluide, camerele sunt bune, iar construcția telefonului este excelentă. Și un alt avantaj, pe care toate pliabilele de tip clamshell îl au, este dimensiunea. Faptul că poți avea un telefon de dimensiuni normale care se transformă într-unul compact, pe care nici să nu îl simți că îl ai în buzunar, este o realizare în sine. Sincer, prefer mai mult stilul de deschidere vertical al lui Flip 7 decât cel orizontal al lui Fold 7, și pot să înțeleg de ce generația anterioară se vindea așa de bine. Funcțiile de inteligență artificială sunt utile și, deși mai trebuie lucrat la ele, pot fi folosite în viața de zi cu zi.

Dar (și acesta este un dar mare), bateria ar fi putut să fie mai mare și de o tehnologie mai nouă, precum cea siliciu-carbon care se regăsește pe noile modele pliabile din China. În continuare înțeleg că sud-coreenii sunt precauți și reticenți, mai ales, la a pune baterii cu o capacitate mai ridicată, dar trebuie să vină un moment în care producătorul să lase reticențele deoparte și să inoveze. Iar Samsung trebuie să se uite la capitolul performanță termică, deoarece este prea multă căldură degajată într-o zonă vulnerabilă pentru telefon.

Consider că prețul de 5.999 de lei pentru versiunea de bază a lui Flip 7 este ușor piperat pentru ceea ce oferă, și mai ales în comparație cu rivalii săi, dar pot să îl înțeleg într-o anumită măsură. Samsung a făcut multe modificări incrementale și una singură notabilă, dar nu a inovat cu nimic. Nici de data asta.

Cu toate acestea, consider că Samsung Galaxy Z Flip 7 este mai aproape de perfecțiune față de Fold. Și, de aceea, noul pliabil primește nota 4,7 / 5 din partea TechRider.ro.