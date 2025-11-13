Google a anunțat actualizarea software-ului din noiembrie pentru telefoanele Pixel, numită Pixel Drop — o versiune trimestrială care aduce noi funcționalități dispozitivelor existente — cu funcții precum rezumate ale notificărilor, un mod de economisire a energiei pentru aplicația Maps, editări bazate pe prompturi pentru Photos și editări foto bazate pe Gemini Nano în Messages, scrie TechCrunch.

Apple a introdus rezumatele notificărilor cu suita sa de funcții Apple Intelligence anul trecut. Acum, Google recuperează terenul pierdut cu propriile rezumate ale notificărilor pentru chat-uri și conversații mai lungi pe Pixel 9 și dispozitivele ulterioare. Compania a declarat că, în decembrie, va lansa o funcție care va dezactiva notificările cu prioritate redusă. În comparație, Apple are o funcție de notificare prioritară care evidențiază notificările importante.

Google introduce un nou mod de consum redus de energie pentru aplicația Maps, care va întuneca ecranul și va afișa doar informații importante, inclusiv ruta de navigare și detalii despre următorul viraj. Compania a declarat că, cu această funcție, care va fi disponibilă pentru utilizatorii seriei Pixel 10, se poate economisi până la patru ore de autonomie a bateriei.

Compania a introdus anterior detectarea înșelătoriilor pentru apelurile telefonice folosind Gemini Nano și detectarea vorbirii pe dispozitiv pentru utilizatorii din SUA cu Pixel 9 și modele ulterioare. Acum extinde această funcție la utilizatorii din Marea Britanie, Irlanda, India, Australia și Canada.

Google adaugă, de asemenea, o modalitate de a indica când un mesaj este potențial o înșelătorie, prin includerea unui buton „Probabil o înșelătorie” în notificarea pentru mesaj. Aceasta se bazează pe funcția existentă a companiei care analizează conținutul unui mesaj și detectează spamul sau scam-urile.

Modelul generator de imagin Nano Banana al companiei a fost popular în rândul utilizatorilor. Acum adaugă o funcție numită Remix, bazată pe acel model împreună cu Gemini în aplicația Mesaje, care vă permite să utilizați o fotografie și să o reimaginați folosind propriile instrucțiuni. Funcția este disponibilă pentru utilizatorii din SUA, Marea Britanie, Australia, Canada, India, Irlanda și Noua Zeelandă cu RCS activat și suport pentru limba engleză.

Google a adăugat în iunie o funcție Pixel VIPs care vă permite să desemnați opt dintre cele mai apropiate contacte și să primiți actualizări de la acestea prin intermediul unui widget de pe ecranul de start. Cu Pixel Drop din noiembrie, notificările de la aceste contacte vor fi prioritizate. În plus, dacă în zona în care locuiesc s-a produs un incident, cum ar fi o inundație, veți vedea o insignă de criză în widgetul de contacte.

Compania adaugă, de asemenea, o nouă funcție de editare bazată pe inteligență artificială pentru Google Photos. Utilizatorii pot apăsa pe „Ajută-mă să editez” și puteți cere aplicației Photos să elimine ochelarii de soare, să deschidă ochii cuiva, să facă pe cineva să zâmbească etc. Va utiliza funcția de grupuri de fețe a Google Photo pentru a recunoaște persoanele și a aplica modificările.

Lansarea din noiembrie extinde, de asemenea, suportul pentru o funcție de transcriere a apelurilor, numită Call Notes, în Australia, Canada, Marea Britanie, Irlanda și Japonia. Și aduce un pachet tematic „Wicked: For Good” cu noi imagini de fundal, pictograme, sunete de sistem și GIF-uri bazate pe film pentru Pixel 6 și dispozitivele ulterioare.