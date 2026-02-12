Startup-ul belgian Windrose Electric propune un concept neobișnuit: transformarea camioanelor electrice de mare tonaj în centre de date mobile pentru inteligență artificială.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Anunțul a fost făcut de fondatorul și CEO-ul companiei, Wen Han, într-o postare pe LinkedIn. El a descris proiectul drept „AI in a box„.

Două containere, funcții complementare

Conceptul presupune integrarea unor containere modulare care combină stocarea de energie, infrastructura de încărcare și procesarea AI într-o platformă mobilă.

Sistemul ar include două containere separate. Primul ar integra un sistem de baterii de 4 MWh, destinat stocării energiei și furnizării de putere pentru echipamente. Al doilea container ar găzdui o unitate modulară de inferență AI, cu o putere de calcul de până la 0,5 MW.

„Containerizarea” centrelor de date

Ideea pornește de la conceptul de „containerizare” a centrelor de date. Serverele și echipamentele IT sunt amplasate în containere maritime standard de 6 metri sau 12 metri.

Această abordare permite extinderea rapidă a capacității și o implementare flexibilă.

Infrastructura poate fi transportată și instalată acolo unde există cerere.

Windrose intenționează să utilizeze pentru acest proiect camionul său electric R700, un model destinat transportului greu pe distanțe lungi.

Avantaje economice și operaționale

Compania susține că integrarea bateriilor de mare capacitate și a unităților de procesare într-o platformă mobilă poate reduce costurile și poate crește eficiența operațională.

Printre avantajele menționate se numără reducerea investițiilor în terenuri și clădiri dedicate.

Centrele de date tradiționale necesită infrastructură fixă și cheltuieli ridicate de dezvoltare.

Varianta mobilă ar permite implementare rapidă și adaptare la cerințele pieței. Sistemul ar putea include și funcții de monitorizare în timp real și mentenanță predictivă, bazate pe inteligență artificială. Acestea ar analiza performanța echipamentelor și ar contribui la prevenirea defecțiunilor.

Reacții pozitive din industrie

Windrose EV este cunoscută pentru dezvoltarea de camioane electrice grele pentru logistică comercială.

Compania pune accent pe baterii de mare capacitate, design aerodinamic și soluții software pentru eficiență. Prin această inițiativă, își extinde activitatea către zona de infrastructură energetică și digitală.

Conceptul este, deocamdată, la nivel de propunere.

Totuși, ideea a generat reacții pozitive în mediul profesional online. Mai mulți specialiști consideră că centrele de date containerizate ar putea deveni tot mai utilizate, pe fondul creșterii cererii pentru procesare AI și al nevoii de flexibilitate.

Sursa: InterestingEngineering