Renault a anunțat luni deschiderea comenzilor în România pentru noua generație Clio, a șasea din seria modelului. Prețurile pornesc de la 17.800 de euro cu TVA, iar livrările către clienți sunt programate pentru începutul anului 2026, potrivit unui comunicat transmis către TechRider.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noul Renault Clio intră în competiție pe piață cu modele rivale precum Peugeot 208, Volkswagen Polo, Toyota Yaris și Skoda Fabia.

Modelul a fost prezentat în luna septembrie la Salonul Auto de la München și aduce modificări de design, motorizări actualizate și o nouă structură de echipare.

Motorizări disponibile

Clio 6 este oferit în mai multe variante de propulsie:

TCe 115 – motor pe benzină, disponibil cu transmisie manuală sau automată EDC (aceasta din urmă va fi introdusă ulterior), cu preț de la 17.800 euro cu TVA;

– motor pe benzină, disponibil cu transmisie manuală sau automată EDC (aceasta din urmă va fi introdusă ulterior), cu preț de la 17.800 euro cu TVA; E-Tech full hybrid 160 CP , cu un preț de la 22.750 euro cu TVA;

, cu un preț de la 22.750 euro cu TVA; ECO-G 120 EDC, o variantă alimentată cu GPL care urmează să fie lansată în 2026.

Versiunea hibridă înregistrează un consum mediu de 3,9 l/100 km și emisii de 89 g CO₂/km, potrivit datelor comunicate de producător.

Citește și: VIDEO Noul Renault Clio și Dacia Logan Facelift, surprinse în teste pe drumurile din România

Echipări și dotări

Structura gamei a fost simplificată, fiind disponibile patru niveluri de echipare: Evolution, Evolution+, Techno și Esprit Alpine.

Varianta Evolution, de bază, include sistem de frânare automată de urgență, cruise control adaptiv, ecran central de 10,1 inch și senzori de parcare spate.

Echiparea Techno adaugă sistemul multimedia OpenR Link cu servicii Google, climatizare automată și cameră video pentru mersul înapoi.

Vârful gamei, Esprit Alpine, include scaune cu finisaje Alcantara, jante de 18 inch și pachet complet de asistență la conducere.

Poziționare în gamă și oferte

Cu o lungime de 4,12 metri, Clio 6 se încadrează între modelele electrice Renault 5 și Renault 4, respectiv SUV-ul Captur, din același segment B. Volumul portbagajului ajunge la 391 de litri.

Pentru perioada de lansare, Renault oferă reduceri de 500 de euro pentru versiunile TCe 115 și 1.000 de euro pentru cele hibride. Clienții care aleg finanțarea prin Renault Finance pot primi discounturi suplimentare între 1.000 și 1.500 de euro, în funcție de motorizare.