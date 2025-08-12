Rețeaua națională de încărcare trece de 700 de puncte / Obiectivul este atingerea unui total de 1.000 la final de 2025

Eldrive România a atins pragul de 700 de puncte de încărcare pentru mașini electrice, în creștere față de cele 600 disponibile în luna mai 2025.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cele 100 de stații noi au fost amplasate atât în zone unde rețeaua nu era prezentă, cât și în orașe deja acoperite, pentru a oferi mai multe opțiuni de alimentare. În același timp, compania anunță că numărul utilizatorilor a depășit 25.000 și lansează două tipuri de abonamente menite să reducă costurile de încărcare.

Obiectivul ar fi atingerea unui total de 1.000 de puncte de încărcare până la finalul anului 2025.

Două abonamente cu prețuri mai mici

Noul sistem de tarife include două variante. Pachetul Smart costă 29 de lei pe lună și oferă un tarif de 1,9 lei pe unitate de energie, iar pachetul Pro, de 55 de lei pe lună, reduce costul la 1,75 lei pe unitate. Prețurile se aplică pentru primele 250 de unități încărcate, după care revine tariful standard de 2,55 lei pe unitate, TVA inclus.

Pentru o mașină electrică de drum lung, cu baterie de 75 kWh, abonamentul Pro se amortizează încă de la primul plin, costul scăzând de la 191,25 lei la 131,25 lei.

Economii importante pentru șoferii de electrice

În funcție de tipul mașinii, cele 250 de unități incluse lunar pot acoperi trei plinuri pentru bateriile mari sau opt pentru modelele de oraș, cu baterii mici. Clienții care folosesc aceste abonamente pot economisi lunar între 133,5 lei și 145 de lei, ceea ce înseamnă până la 1.740 de lei pe an.

Cei care parcurg anual între 12.000 și 24.000 de kilometri ar putea beneficia de costuri cu aproximativ 20% mai mici față de prețurile standard.

Infrastructură de încărcare tot mai extinsă

Prin noua strategie, compania mizează pe fidelizarea clienților și pe creșterea volumului de energie livrată. Totodată, instalarea de noi stații are rolul de a acoperi cât mai uniform teritoriul național și de a răspunde cererii tot mai mari pentru infrastructură de încărcare destinată vehiculelor electrice.