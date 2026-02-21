Renault ia în calcul o schimbare importantă de strategie: viitoarea generație de vehicule electrice compacte ar putea fi produsă la uzina din Palencia, Spania. Anunțul a fost făcut de directorul general François Provost, imediat după publicarea rezultatelor financiare anuale, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Până acum, constructorul francez fabrica toate modelele electrice exclusiv în Franța. Dar contextul s-a schimbat. Grupul își extinde ofensiva pe segmentul electric, în timp ce presiunea venită din partea producătorilor chinezi low-cost devine tot mai puternică pe piețele europene – inclusiv pe cele considerate tradițional teritoriu sigur pentru brandurile occidentale.

În paralel, rezultatele financiare arată o imagine cu două fețe. Pe de o parte, vânzările au crescut, susținute în special de succesul vehiculelor electrice. Pe de altă parte, bilanțul contabil este apăsat de o pierdere netă de 10,9 miliarde de euro în 2025. Principala cauză: reevaluarea participației de 35% deținute la constructorul japonez Nissan.

Venituri mai mari, marje mai mici

Veniturile grupului – proprietar și al mărcii Dacia – au crescut cu 3% anul trecut, ajungând la 57,9 miliarde de euro. Însă profitul net, dacă este exclus impactul reevaluării participației la Nissan, a scăzut abrupt: minus 74%, până la 715 milioane de euro.

Și marja operațională a coborât, de la 7,6% în 2024 la 6,3%. Un recul semnificativ, care reflectă transformările prin care trece compania.

De altfel, pierderea contabilă legată de Nissan nu este o surpriză. Renault avertizase încă de la mijlocul anului trecut asupra unui impact estimat la 9,5 miliarde de euro. Totul are legătură cu destrămarea treptată a alianței create în 1999 între Renault și Nissan – un parteneriat zdruncinat serios după arestarea lui Carlos Ghosn în Japonia, la sfârșitul lui 2018.

Odată cu această separare, Renault a fost obligată să își reevalueze participația pe baza cotației bursiere a Nissan, afectată la rândul ei de rezultatele negative ale grupului japonez. Pentru anul fiscal 2025-2026, Nissan a raportat o pierdere operațională semnificativă, ceea ce a amplificat impactul în conturile francezilor.

Provocarea electrică: volum în creștere, profitabilitate mai mică

Chiar și fără povara Nissan, tabloul rămâne complicat. Grupul este condus, din vara lui 2025, de François Provost, care i-a succedat lui Luca de Meo, plecat la Kering.

Electricele câștigă teren în vânzări: reprezintă 14% din totalul livrărilor grupului și 20% în cazul mărcii Renault. Totuși, aceste modele sunt în continuare mai puțin profitabile decât vehiculele echipate cu motoare cu ardere internă.

Directorul financiar Duncan Minto a sintetizat situația fără ocolișuri: „În prezent, rentabilitatea vehiculelor electrice, care reprezintă 14% din vânzările grupului şi 20% pentru marca Renault, este mai mică decât cea a vehiculelor cu motor cu ardere internă: provocarea este de a îmbunătăţi această rentabilitate”.

În acest context, analiza privind producția de vehicule electrice compacte în Spania nu este doar o decizie industrială. Este, de fapt, parte dintr-un efort mai amplu de a recâștiga marjele și de a face tranziția electrică sustenabilă din punct de vedere financiar.