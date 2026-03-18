Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri că intervenția asupra TVA și accizelor la carburanți ar trebui să fie „ultima opțiune”, în contextul scumpirilor recente de pe piață.

„Intervenția punctuală în privința TVA și a accizelor ar trebui să fie ultima. Am transmis la Guvern o serie de propuneri privind modul în care ar trebui intervenit în acest moment, inclusiv prin monitorizarea operatorilor economici și intensificarea controalelor”, a afirmat ministrul.

Declarațiile vin după ce oficialul a atras atenția, în zilele precedente, asupra unor creșteri „spectaculoase” ale prețurilor la carburanți, care ridică semne de întrebare, mai ales în condițiile în care o parte din stocurile aflate în vânzare au fost achiziționate anterior, la costuri mai mici.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens.

Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a precizat Nazare.

În acest context, Nazare a indicat că autoritățile analizează în primul rând măsuri de supraveghere a pieței și de control, înainte de a recurge la modificări fiscale.

Totodată, ministrul a subliniat că o eventuală reducere a accizelor nu garantează automat ieftinirea carburanților la pompă, sugerând că impactul unor astfel de măsuri depinde de comportamentul companiilor din sector și de modul în care acestea reflectă costurile în prețul final.

„Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor. Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie.

În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ. Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum. Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit.

Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”, a spus Alexandru Nazare.