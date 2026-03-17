Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra scumpirilor accelerate ale carburanților, descriindu-le drept „spectaculoase” și subliniind că situația este una îngrijorătoare pentru autorități și economie, potrivit Mediafax.

Nazare a explicat că există incertitudini majore în piață, în special din cauza faptului că o parte din combustibilul vândut provine din stocuri achiziționate anterior, la prețuri mai mici.

În acest context, el consideră că instituțiile statului trebuie să monitorizeze atent evoluția pieței și comportamentul operatorilor economici.

Analiza realizată de Ministerul Finanțelor a fost deja transmisă către Guvernul României, iar o decizie privind eventuale măsuri este așteptată în perioada imediat următoare.

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens.

Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”, a precizat Nazare.

Măsuri deja adoptate

Scopul acestei măsuri este de a preveni transferul rapid al costurilor mai mari către consumatori, prin creșterea prețurilor la transport și, implicit, la bunuri și servicii.

„Din punctul nostru de vedere, noi nu am făcut doar o analiză, noi am acționat, schema de ajutor de stat care era aferentă transportatorilor a fost updatată imediat, am updatat-o astfel încât transportatorii să aibă o deducere la acciză de 0,85 RON, astfel încât prețul mărit să nu fie transferat imediat și acest lucru s-ar fi întâmplat în cazul transportatorilor.

Deci, Ministerul Finanțelor încă de săptămâna trecută a luat o decizie care e benefică în acest context, pentru a continua pentru a declara situația de criză în zona energiei, pentru monitorizare a prețurilor, pentru monitorizare mult mai strictă a modului în care se comportă anumiți operatori economici. Guvernul trebuie să ia niște măsuri care sunt statuate în ordonanța 84 din 2022”, a mai spus ministrul Nazare.

Autoritățile recunosc presiunea puternică din piața carburanților și pregătesc măsuri, însă abordarea este una prudentă. Intervențiile vor trebui să echilibreze nevoia de a proteja consumatorii cu stabilitatea bugetară și funcționarea pieței.