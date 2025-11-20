Două modele Dacia au obținut distincții importante în Marea Britanie, demonstrând că mașinile producătorului român sunt extrem de apreciate și pe piața vehiculelor rulate. Auto Express a desemnat Dacia Duster drept cel mai bun SUV mid-size second-hand, în timp ce Dacia Jogger a triumfat la categoria monovolumelor.

Recunoaștere pentru al treilea an la rând

Duster își consolidează poziția de lider în segmentul SUV-urilor mid-size rulate, primind această distincție pentru al treilea an consecutiv. Jogger, la rândul său, face o intrare remarcabilă în topul celor mai bune vehicule multifuncționale. Reprezentanții Dacia UK au subliniat pe rețelele sociale că aceste premii, acordate în cadrul Galei Auto Express 2025, confirmă longevitatea și fiabilitatea modelelor brandului.

De ce britanicii aleg Duster

Piața SUV-urilor de dimensiuni medii a explodat în Marea Britanie, după ce Nissan Qashqai a lansat tendința în 2007. De atunci, numeroase modele au intrat și ieșit din scenă, creând o ofertă bogată pe segmentul second-hand.

Duster a debutat pe piața britanică în 2013 și a fost imediat primit cu entuziasm. Cererea inițială a fost atât de mare încât producția nu a reușit să țină pasul, ducând temporar la probleme de calitate. Situația s-a remediat rapid, iar până la lansarea celei de-a doua generații în 2018, Dacia și-a construit o reputație solidă pentru raportul excepțional calitate-preț.

Deși schimbările estetice între generații nu au fost radicale, Duster Mk2 a reprezentat un salt semnificativ. Caracteristicile sale principale includ un habitaclu generos, portbagaj spațios și o construcție robustă. Actualizarea din septembrie 2021 a adus îmbunătățiri la sistemul de infotainment și la dispozitivele de asistență, plus o transmisie automată cu șase trepte pentru motorul TCe 150.

Top 10 SUV-uri mid-size second-hand conform Auto Express:

Dacia Duster Hyundai Tucson Nissan Qashqai Vauxhall Grandland Toyota RAV4 Citroen C5 Aircross Mazda CX-5 Skoda Karoq MG HS Renault Kadjar

Jogger domină categoria monovolumelor

Deși SUV-urile le-au luat locul monovolumelor în preferințele multor familii, niciun alt tip de vehicul nu le poate egala când vine vorba de spațiu și versatilitate practică.

Lansat în 2021, Jogger a fost prezentat de Dacia ca o fuziune unică: practicitatea unui break, spațiozitatea unui MPV și aspectul unui SUV. Inițial disponibil doar cu motorul pe benzină TCe 110 de 1.0 litri turbo cu trei cilindri, gama s-a extins în 2023 cu versiunea Hybrid 140, echipată cu o unitate electrificată de 1.6 litri – o premieră pentru brand.

Experții Auto Express laudă Jogger pentru că oferă toate avantajele specifice Dacia, fără compromisuri majore legate de preț. Deși ratingul Euro NCAP este modest, acest lucru se datorează absenței unor sisteme de asistență pe care mulți șoferi le consideră oricum inutile, nu unei siguranțe structurale deficitare.

Punctele forte ale modelului includ dotări generoase, motorizări eficiente și spațiu excelent pentru pasageri. Chiar și în configurația cu șapte locuri, portbagajul rămâne funcțional. Materialele din interior nu sunt luxoase, dar sunt durabile și bine asamblate.

Top 10 monovolume second-hand în 2025:

Dacia Jogger SEAT Alhambra Citroen Berlingo Citroen Grand C4 Picasso/SpaceTourer Volkswagen Touran Vauxhall Zafira Tourer Honda FR-V Renault Grand Scenic Ford Galaxy Ford S-MAX

Aceste distincții confirmă că modelele Dacia nu sunt doar accesibile la achiziție, ci își mențin valoarea și pe termen lung, oferind proprietarilor o soluție de transport fiabilă și practică.