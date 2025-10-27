VIDEO O mașină electrică a luat foc în mers la Shanghai / Ce riscuri ascund bateriile cu încărcare rapidă

Un incident petrecut recent la Shanghai a readus în atenția publicului preocupările legate de siguranța mașinilor electrice.

Potrivit imaginilor publicate de presa chineză, un monovolum electric marca Li Auto, modelul Li Mega, a fost cuprins de flăcări în câteva secunde, în timp ce se afla în mers. Pasagerii au reușit să se salveze, însă mașina a ars complet, fără ca incidentul să fi fost precedat de un accident rutier.

Deși reacțiile online nu au întârziat să apară, specialiștii atrag atenția că nu toate vehiculele electrice sunt expuse acelorași riscuri. Modelul Li Mega era echipat cu o baterie Qilin produsă de CATL, una dintre cele mai avansate din lume din punct de vedere al densității energetice. Acest tip de acumulator promite până la 1000 km autonomie și încărcare ultra-rapidă la 5C, adică o încărcare completă în aproximativ 12 minute pentru o baterie de 100 kWh.

Totuși, performanțele vin cu compromisuri. Pentru a obține o densitate energetică atât de ridicată, producătorul a ales o arhitectură cell-to-pack, care elimină separatoarele dintre celule. Această construcție reduce greutatea și costurile, dar crește riscul de propagare rapidă a căldurii și a flăcării în cazul unei defecțiuni.

Ce este fenomenul de „thermal runaway” și de ce contează

În cazul bateriilor litiu-ion de tip NMC (Nichel-Mangan-Cobalt), cum este și Qilin, temperatura la care începe așa-numitul „thermal runaway”, adică momentul în care bateria devine autoinstabilă și reacțiile interne scapă de sub control, este de aproximativ 150°C. Prin comparație, la bateriile LFP (litiu-fier-fosfat), acest prag este mai ridicat, în jur de 250°C, ceea ce le face mai stabile și mai puțin predispuse la incendii.

La temperaturi de runaway, catodul eliberează oxigen, care reacționează violent cu electrolitul inflamabil. În cazul unui design compact, cum este cel folosit de CATL, flăcările se pot propaga instantaneu între celule, rezultând incendii extrem de rapide și greu de controlat.

În cazul incendiului din Shanghai nu știm ce metodă de stingere s-a folosit, însă știm că protocolul de intervenție în cazul incendiilor la vehiculele electrice presupune izolarea rapidă a zonei, deconectarea surselor de înaltă tensiune și răcirea intensivă a pachetului de baterii cu cantități mari de apă, urmată adesea de imersarea mașinii într-un container special timp de 24-48 de ore pentru a preveni reaprinderea.

În același context, o știre recentă din China prezintă un nou sistem de siguranță pentru vehiculele electrice, capabil să ejecteze complet pachetul de baterii la câțiva metri de mașină în cazul unei supraîncălziri extreme.