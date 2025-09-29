VIDEO China testează un sistem de siguranță pentru mașinile electrice care ejectează bateria în caz de incendiu

Un videoclip realizat în China prezintă un sistem inedit de siguranță pentru vehiculele electrice (EV), capabil să ejecteze întregul pachet de baterii la câțiva metri distanță de mașină în cazul unei supraîncălziri extreme, transmite InterestingEngineering.

Potrivit rapoartelor, tehnologia este gândită pentru a răspunde fenomenului de thermal runaway, situație în care o celulă de baterie se aprinde și provoacă propagarea rapidă a incendiului în întregul pachet.

În demonstrația publicată, bateria este proiectată lateral la o distanță cuprinsă între 3 și 6 metri, în mai puțin de o secundă. Imaginile surprind momentul în care aceasta sare efectiv de sub vehicul, asemănător unei felii de pâine care iese din toaster. Sistemul ar putea contribui la salvarea pasagerilor, îndepărtând rapid sursa incendiului de habitaclu.

Testul a fost organizat de China Automotive Collision Repair & Technology Research Center, iar în demonstrație a fost folosit un SUV modificat, posibil un model iCar 03T. În înregistrare, un operator se află la volan atunci când, la câteva secunde după pornirea procedurii, bateria de peste 227 de kilograme este aruncată cu un zgomot puternic într-o zonă special pregătită pentru a o opri.

Incendiile de baterii la vehicule electrice sunt rare, dar extrem de dificil de gestionat.

Temperaturile pot ajunge la aproximativ 1.000°C, iar în multe cazuri focul poate reizbucni chiar și după ce pare stins. Din acest motiv, în unele țări pompierii sunt nevoiți să scufunde întreaga mașină într-un rezervor uriaș cu apă, pentru a răci bateria și a preveni reaprinderea. În acest context, o soluție care oferă echipajelor de intervenție doar bateria de stins, nu întreaga mașină, ar putea fi un avantaj.

Totuși, sistemul ridică și numeroase semne de întrebare. Lansarea prin aer a unui pachet de baterii încins, cu o greutate de peste 300 de kg, ar putea reprezenta un pericol pentru pietoni, alte vehicule sau clădiri. De asemenea, un astfel de mecanism ar genera probleme de răspundere legală în cazul unor accidente.

Presiunea asupra producătorilor a fost atât de mare încât nume menționate în legătură cu proiectul, precum Joyson Electronics sau iCar, s-au grăbit să nege orice implicare. În prezent, inițiativa este considerată doar un experiment și nu există perspective ca sistemul să fie aprobat pentru utilizarea pe drumurile publice.

Reacțiile din presa internațională au fost mixte. Publicația InsideEVs a descris proiectul ca fiind „ciudat, dar nu total nebunesc”, sugerând că ideea ar putea fi dezvoltată dacă senzorii și inteligența artificială ar putea direcționa ejectarea în condiții de siguranță. De cealaltă parte, platforma Futurism a folosit un ton mult mai critic, numind sistemul „o rachetă cu probleme juridice” și comparându-l cu „torpile fotonice”.

În ciuda reacțiilor controversate, inițiativa reflectă eforturile intense ale industriei auto de a rezolva una dintre cele mai mari provocări asociate mașinilor electrice: siguranța bateriilor. La nivel global, cercetările se concentrează pe soluții precum îmbunătățirea sistemelor de răcire, dezvoltarea unor chimii mai stabile sau integrarea unor materiale rezistente la foc.

Demonstrația din China nu este o tehnologie pregătită pentru piață, însă deschide discuția despre metode alternative de protecție în cazul incendiilor de baterii la vehiculele electrice.