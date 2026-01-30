Compania americană Waymo, specializată în transportul autonom, a anunțat că va introduce serviciul său de robo-taxiuri în Londra în al patrulea trimestru al anului 2026. Aceasta va reprezenta prima extindere internațională a companiei după lansările din Statele Unite, relatează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Waymo, divizie a Alphabet, compania-mamă a Google, și-a dezvoltat treptat serviciile de transport fără șofer în SUA, în ciuda reglementărilor stricte și a costurilor ridicate asociate tehnologiei. Această experiență i-a permis să evalueze oportunitatea de a opera și în alte țări. Ben Loewenstein, responsabil al Waymo pentru politici și afaceri guvernamentale în Marea Britanie și Europa, a prezentat planurile în cadrul unei ședințe informative la Londra, confirmând calendarul de lansare, , notează Euronews.com.

Guvernul britanic susține dezvoltarea vehiculelor autonome și lucrează la un cadru de reglementare care să permită operarea acestora în condiții de siguranță. Potrivit estimărilor, sectorul robo-taxiurilor ar putea crea aproximativ 38.000 de locuri de muncă și ar putea contribui cu 42 de miliarde de lire sterline (aproximativ 57,9 miliarde de dolari) la economia britanică până în 2035.

Waymo va intra pe o piață cu concurență deja existentă. Startup-ul Wayve, susținut de Uber, are planuri similare de lansare în Londra în 2026. În plus, Tesla, condusă de Elon Musk, a început deja să opereze robo-taxiuri în Statele Unite și estimează că milioane de vehicule autonome vor circula până la sfârșitul anului 2026.

Lansarea Waymo în Londra marchează o etapă semnificativă în expansiunea serviciilor de transport autonom în Europa și ar putea influența dezvoltarea reglementărilor și infrastructurii pentru vehicule autonome în Marea Britanie.