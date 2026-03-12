Preţul motorinei din România ar putea urca în următoarele două săptămâni până la aproximativ 9,78 lei pe litru, deoarece scumpirile recente ale petrolului şi ale motorinei pe pieţele internaţionale nu s-au reflectat încă pe deplin în preţurile de la pompă, potrivit unei analize realizate de Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), citată de Agerpres.

Conform analizei, preţurile carburanţilor din benzinării nu reacţionează imediat la evoluţiile de pe piaţa petrolieră, deoarece lanţul logistic – de la achiziţia ţiţeiului până la rafinare, transport şi distribuţie – introduce un decalaj de timp.

„Preţurile de la pompă reflectă costurile din trecut, nu evoluţiile din ultimele zile. Dacă petrolul s-a ieftinit astăzi, efectul nu se vede imediat în benzinării, deoarece motorina vândută acum a fost produsă sau importată la preţuri stabilite anterior”, explică Dumitru Chisăliţă în analiza publicată joi.

Potrivit acestuia, problema nu este preţul actual, ci evoluţia viitoare. Dacă mecanismul de transmitere a costurilor din lanţul petrolier rămâne acelaşi, cotaţiile mai ridicate ale motorinei şi petrolului din ultimele săptămâni urmează să fie reflectate în preţurile finale din România.

Pe baza unei formule care corelează cotaţia motorinei pe piaţa ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerp), preţul petrolului Brent şi structura fiscală din România, specialiştii AEI estimează că motorina ar putea ajunge teoretic la aproape 9,8 lei pe litru, în absenţa unor eventuale înţelegeri între stat şi companiile petroliere. Un astfel de nivel ar reprezenta o creştere de peste un leu şi ar apropia preţul de pragul psihologic de 10 lei pe litru.

Analiza subliniază că preţul plătit astăzi de şoferi reflectă piaţa petrolieră de acum câteva săptămâni. De exemplu, motorina vândută în prezent provine în mare parte din produse importate în urmă cu aproximativ două săptămâni, când cotaţia pe piaţa europeană ARA era în jur de 739 de dolari pe tonă. În cazul carburantului produs în rafinării, ţiţeiul folosit a fost achiziţionat chiar mai devreme, cu un decalaj de aproximativ patru săptămâni, când petrolul Brent se tranzacţiona în jurul valorii de 67,95 dolari pe baril.

Introduse într-un model de calcul care include acciza, TVA, costurile logistice şi marja comercială, aceste valori conduc la o estimare apropiată de realitatea din piaţă. Astfel, pentru data de 12 martie 2026, specialiştii AEI calculează un preţ teoretic al motorinei de aproximativ 8,81 lei pe litru, nivel care se regăseşte, cu mici variaţii regionale, în benzinăriile din România.

Cotaţiile internaţionale ale petrolului au început să scadă

În ultimele zile, cotaţiile internaţionale ale petrolului au început să scadă, ceea ce îi face pe mulţi consumatori să se aştepte la ieftiniri rapide şi la pompă. În realitate, explică autorii analizei, motorina continuă să se scumpească tocmai din cauza decalajului din lanţul petrolier.

Acest mecanism creează adesea percepţia că scumpirile se transmit mai rapid decât ieftinirile. În realitate, spun specialiştii, ajustările apar şi în sens descendent, însă cu acelaşi decalaj de câteva săptămâni.

Dacă trendul de scădere al petrolului se va menţine, efectele ar putea începe să se vadă şi în preţurile carburanţilor din România, dar abia după ce stocurile produse sau importate la costuri mai mari vor fi epuizate. Până atunci, preţurile afişate în benzinării reflectă, în esenţă, evoluţiile pieţei petroliere din trecutul recent.