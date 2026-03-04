Numele noului model Dacia, cunoscut până acum sub indicativul intern C-Neo, va fi anunțat joi, 5 martie. Dezvăluirea vine cu doar câteva zile înainte ca Grupul Renault să prezinte oficial, pe 10 martie, noua sa strategie pe termen mediu, intitulată „Futuready”, potrivit publicației britanice Autocar.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Grupul pregătește această etapă strategică într-un moment pe care îl descrie drept „mai incert ca niciodată”, pe fondul schimbărilor rapide din industrie și al obiectivelor fluctuante privind electrificarea. Planul „Futuready” vine după strategiile Renaulution (2021) și Futurama (2025) și va pune accent pe extinderea gamei de produse, atât în Europa, cât și pe alte piețe, cu „produse de succes” menite să susțină creșterea.

Înaintea prezentării oficiale a strategiei, Renault va dezvălui, pe 4 martie, numele unui nou concept car cu orientare internațională. Luna trecută, marca franceză a prezentat deja modelul Filante, un SUV de lux destinat în principal pieței sud-coreene.

Dacia va produce viitorul model de segment C în Turcia

Pentru România, însă, miza reală este alta. Joi, 5 martie 2026, Dacia va anunța numele noului său model de segment C, model care va fi produs în Turcia, la uzina Oyak Renault din Bursa.

François Provost, CEO Renault Group, a confirmat că Dacia va lansa în 2026 două modele noi: unul electric de segment A și unul termic și hibrid de segment C. Niciunul nu va fi produs în România.

Modelul compact C-Neo, care inițial fusese luat în calcul pentru Mioveni, va fi asamblat în Turcia. Provost a precizat explicit această alegere, iar ulterior Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer al Renault Group, a detaliat rațiunea din spatele deciziei.

„Mașina din segmentul C pe care o lansăm în Europa și o producem în Turcia va fi o mașină fantastică pentru Dacia în Turcia. Așadar, sunt foarte încrezător în Turcia”, a declarat Cambolive, la conferința de prezentare a rezultatelor financiare din 2025.

În paralel, modelul electric Dacia de segment A va fi fabricat în Slovenia, la uzina Novo Mesto.

Ce înseamnă pentru Mioveni

Mutarea nu a surprins industria – presa turcă anticipase deja consolidarea uzinei din Bursa drept pilon regional pentru grup. Totuși, confirmarea oficială ridică semne de întrebare pentru Mioveni și pentru ecosistemul de furnizori auto din România.

Cu câțiva ani în urmă, la Mioveni erau produse simultan Logan, Sandero, Jogger și Duster. Volumele erau distribuite pe mai multe segmente, iar furnizorii beneficiau de o cerere diversificată – de la sisteme de interior la cablaje și subansamble pentru tipuri diferite de caroserii.

Astăzi, uzina este concentrată aproape exclusiv pe SUV-uri: Duster și Bigster. Modelele cu marjă mai redusă, precum Sandero și Jogger, au fost relocate în Maroc, la Tangier și Casablanca, unde costurile de producție sunt mai mici. România a rămas cu vehiculele considerate „value-added”.

Teoretic, o marjă mai mare per unitate ar trebui să compenseze scăderea diversificării. În practică însă, volumul rămâne esențial pentru stabilitatea industrială.

Producția scade

Datele din 2025 indică o scădere a producției la Mioveni față de 2024, iar tendința s-a menținut și în ianuarie 2026. Chiar dacă Ford Otosan Craiova și-a menținut nivelul, totalul național (Dacia + Ford) a fost sub cel din perioada similară a anului anterior. Minusul major, de aproximativ 14%, a venit de la Dacia.

Capacitatea teoretică a uzinei din Mioveni este de circa 300.000 de unități pe an. În 2025, fabrica nu s-a apropiat de acest plafon, iar pentru 2026 nu există indicii că situația se va schimba radical. În industria auto, scăderea volumelor nu este un simplu episod conjunctural – poate deveni rapid un risc structural.

Strategia Renault: valoare, nu volum

În ultimii patru ani, Renault a trecut printr-o transformare amplă sub strategia Renaulution, elaborată de fostul CEO Luca de Meo. Grupul a lansat modele electrice accesibile precum 5, 4 și Twingo și și-a extins oferta din segmentul C, în special SUV-uri.

François Provost, devenit CEO în iulie anul trecut, a reafirmat că direcția va continua. Întrebat de Autocar dacă viitoarea creștere va veni din extinderea cotei de piață sau din lansarea de modele noi, el a răspuns clar: „Ambele. Avem o gamă de modele foarte nouă și foarte atractivă și ne așteptăm să creștem vânzările în acest an și în anii următori. În același timp, ne extindem gama de modele: de exemplu, sperăm să ne revenim pe piața segmentului A din Europa cu modelul Twingo. Deci, intenționăm să creștem pe ambele fronturi.”

Totuși, a ținut să sublinieze un aspect esențial: „Cel mai important este că vom continua să ne concentrăm pe valoare, nu pe volum. Nu vă așteptați să afirmăm că vom crește baza și vom acorda prioritate volumelor. Nu este stilul nostru.”

În afara Europei, India devine o prioritate. „Avem o prezență pe piața mașinilor mici, dar am decis să relansăm modelul Renault Duster în segmentul C din India, care este segmentul cu cea mai mare creștere din India și prioritatea noastră principală, și vom lansa mai multe mașini din segmentul C în India în cursul următoarei strategii pe termen mediu”, a declarat Provost.

Un exemplu de accelerare a dezvoltării este noul Twingo de segment A, realizat în doar 21 de luni – un efort prin care Renault încearcă să reducă decalajul față de rivalii chinezi.

Venituri în creștere, marjă în scădere

În 2025, Grupul Renault a raportat venituri de 57,9 miliarde de euro, în creștere cu 3% față de 2024. Creșterea a fost susținută de lansarea unor modele noi importante.

Profitul operațional a scăzut însă de la 4,263 milioane de euro în 2024 la 3,632 milioane de euro. Marja operațională a coborât astfel la 6,3%, față de 7,6% în anul precedent.

O parte din declin a fost pusă pe seama cursului de schimb, în special deprecierea peso-ului argentinian. Însă Renault a invocat și presiunea comercială crescută în Europa, inclusiv din partea competitorilor chinezi, precum și scăderea vânzărilor de vehicule comerciale.

Pentru 2026, grupul estimează o marjă operațională de aproximativ 5,5%, cu obiectivul de a reveni ulterior pe creștere. Printre măsurile anunțate: reducerea costului fiecărui vehicul cu aproximativ 400 de euro și scurtarea suplimentară a timpului de dezvoltare.

În acest context, anunțul de joi privind noul crossover Dacia nu este doar o simplă dezvăluire de nume. Este, de fapt, o piesă într-un puzzle mai amplu care redesenează harta industrială a grupului – inclusiv rolul României în anii următori.