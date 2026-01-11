Guvernul României a adus clarificări privind jalonul M59 din PNRR, care vizează reforma impozitării autovehiculelor. Deși structura de calcul rămâne bazată pe capacitatea cilindrică, noile valori vor fi influențate direct de gradul de poluare, penalizând mașinile vechi și limitând facilitățile pentru anumite modele hibride, se arată într-un comunicat al guvernului.

Precizările Executivului vin în contextul în care Techrider, printr-o analiză, și o mare parte a presei din România au semnalat anterior că reforma impozitării auto, aplicabilă din 2026, păstrează un mecanism de calcul centrat pe capacitatea cilindrică și tratează insuficient diferențele reale de poluare dintre vehicule, în special în cazul modelelor hibride.

Cilindreea rămâne baza, dar prețul „per fracțiune” se schimbă

Autoritățile au decis să păstreze sistemul actual de calcul (fracțiuni de 200 cm³) pentru a evita blocajele administrative și software. Noutatea constă, potrivit Guvernului, în diferențierea valorilor aplicabile acestor fracțiuni:

Vehicule Euro vechi vor avea valori mai ridicate pe fracțiune, ceea ce va duce la un impozit total semnificativ mai mare.

Vehicule Euro recente vor beneficia de valori reduse sau de creșteri moderate, pentru a încuraja reînnoirea parcului auto.

Lovitură pentru anumite mașini hibrid

Cea mai importantă schimbare vizează categoria vehiculelor hibride. Guvernul susține că în urma negocierilor cu Comisia Europeană s-a stabilit că eticheta generică de „hibrid” nu mai garantează automat reduceri fiscale masive.

Pragul de 50 g/km CO₂: Doar vehiculele care emit mai puțin de 50 g/km CO₂ (în general modelele Plug-in Hybrid performante) vor mai fi considerate „verzi” în sensul jalonului PNRR.

Modelele care depășesc acest prag de emisii nu vor mai fi privite ca având emisii scăzute, urmând să fie impozitate mai aproape de valorile mașinilor convenționale.

Obiectivul reformei: „Cine poluează, plătește”

Conform Guvernului, noua metodologie nu reprezintă o taxă nouă, ci o „internalizare a costului de mediu”. Sistemul este conceput să transmită un semnal economic clar: posesorii de mașini cu tehnologii învechite vor plăti mai mult, în timp ce posesorii de mașini noi, cu impact redus asupra aerului, vor fi protejați de creșteri.

„Categoria generică «vehicul hibrid» nu este acceptată automat ca proxy pentru emisii scăzute, ci trebuie să aibă un nivel de noxe sub 50 g/km CO₂”, se arată în precizările Executivului.