Germania se pregătește să reia subvențiile pentru familiile cu venituri medii și scăzute la achiziția de mașini electrice / Subvenția de bază este de 3.000 de euro și crește pentru fiecare copil

Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenţionare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii şi scăzute să cumpere sau să ia în leasing vehicule electrice (EV), transmite DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acordul convenit în cadrul coaliţiei aflată la guvernare în Germania include maşinile electrice pe baterii şi vehiculele hibride plug-in.

După anularea precedentei scheme de subvenţionare, la finalul lui 2023, vânzările de vehicule electrice în Germania au scăzut semnificativ, deşi acum se observă o creştere a înmatriculărilor. Germania este cea mai mare piaţă auto din UE.

Conform unui document consultat de DPA, sunt eligibile pentru subvenţii gospodăriile care au venituri impozabile anuale de sub 80.000 euro. Această limită creşte cu 5.000 euro pentru fiecare copil din acea gospodărie.

Subvenţia de bază este de 3.000 euro, creşte cu 500 euro pentru fiecare copil, până la un nivel maxim de 1.000 euro. O completare la suma din schemă va fi disponibilă pentru gospodăriile cu venituri scăzute.

Programul, care ar urma să fie finalizat până la finalul anului, va fi lansat cât mai curând posibil în 2026, în funcţie de obţinerea aprobării Comisiei Europene, care supervizează subvenţiile de stat.

Schema face parte dintr-un plan mai amplu de a reduce emisiile Germaniei de gaze cu efect de seră, şi va fi finanţată cu trei miliarde de euro dintr-un fond special de mediu.

Subvenţia este menită să ajute sectorul auto, unul din motoarele de creştere ale economiei germane, afectat de cererea redusă de EV, de concurenţa din China şi de taxele vamale americane.

Numărul de angajaţi în industria auto din Germania a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 14 ani, reducerea activităţii celei mai mari economii europene afectând procesul de producţie şi forţa de muncă.

Conform datelor publicate recent de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), la finalul trimestrului trei din 2025 erau cu 48.700 mai puţine locuri de muncă în industria auto faţă de perioada similară din 2024, un declin de 6,3%. Este cel mai sever recul în rândul marilor sectoare industriale unde sunt peste 200.000 de angajaţi.

Sectorul auto, al doilea mare domeniu industrial din Germania după ingineria mecanică, are acum doar 721.400 de angajaţi, aproape de cel mai scăzut nivel înregistrat din 2011, a precizat Destatis.