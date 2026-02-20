India și Statele Unite au semnat un parteneriat strategic menit să consolideze și să protejeze lanțurile globale de aprovizionare cu semiconductori, minerale critice și tehnologii de inteligență artificială, în ultima zi a Summitului privind impactul AI organizat la New Delhi, potrivit EFE, citată de Agerpres.

Aderarea Indiei la inițiativa administrației Trump, denumită „Pax Silica”, a fost anunțată în cadrul unui forum de amploare care a reunit în capitala indiană peste 20 de lideri mondiali și directori ai unor mari companii tehnologice, precum Google, Microsoft și OpenAI.

Obiectivul parteneriatului este crearea unei rețele de „națiuni de încredere”

Semnarea pactului are loc la doar câteva săptămâni după încheierea unui acord comercial interimar între cele două state, care a pus capăt unor luni de tensiuni. În urma acestor dispute, New Delhi fusese vizată de un tarif punitiv de 50% pentru achizițiile de petrol din Rusia.

Ambasadorul SUA, Sergio Gor, a precizat că obiectivul parteneriatului este crearea unei rețele de „națiuni de încredere”, capabile să reducă dependențele externe și să limiteze avansul Chinei în domeniul tehnologic. „Forța se multiplică atunci când este conectată. Pacea nu vine așteptând ca adversarii să joace corect, ci prin forță”, a declarat diplomatul, referindu-se la competiția tehnologică cu Beijingul.

India se alătură blocului de securitate tehnologică condus de Statele Unite

Ministrul indian al tehnologiei, Ashwini Vaishnaw, a subliniat la rândul său că India este deja un partener de încredere în producția de componente critice și semiconductori. „În prezent, studenți din 315 universități din India proiectează cipuri. La nivel global, mai puțin de 20 de țări au o astfel de capacitate de formare”, a afirmat el.

CEO-ul Google, Sundar Pichai, unul dintre invitații principali ai summitului, a descris acordul drept unul istoric pentru stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare și a anunțat planuri pentru dezvoltarea unor noi rute de cabluri submarine, menite să consolideze comerțul digital dintre cele două țări.

Prin acest acord, India se alătură blocului de securitate tehnologică condus de Statele Unite, din care mai fac parte Japonia, Coreea de Sud și Regatul Unit, într-un context de competiție globală tot mai intensă în domeniul tehnologiilor strategice.