2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Mișcare surprinzătoare a lui Sam Altman / OpenAI oferă până la 15.000 de dolari și suport juridic angajaților afectați de acțiunile autorităților de imigrație

George Radu
22 februarie 2026
CEO-ul OpenAI, Sam Altman
Sursa foto: Kevin Wolf / AP / Profimedia
OpenAI a anunțat lansarea unui pachet de resurse destinat angajaților care se confruntă cu interacțiuni sau controale ale autorităților de imigrare din Statele Unite, și va oferi sprijin financiar și asistență juridică pentru a-i proteja în situații dificile. Inițiativa vizează în special angajații direct afectați de detenția efectuată de Immigration and Customs Enforcement (ICE) sau de verificările secundare prelungite realizate de US Customs and Border Protection (CBP), inclusiv cazurile care implică membri apropiați ai familiei angajaților, informează Business Insider.

Decizia companiei survine într-un context tensionat, marcat de o serie de incidente legate de aplicarea legii imigrației la nivel federal, inclusiv împușcături soldate cu victime, care au generat proteste ample și reacții critice din partea populației. OpenAI, care se bazează pe personal calificat din întreaga lume, a subliniat că noile resurse sunt menite să ofere sprijin rapid și concret pentru angajații săi aflați în situații complexe legate de imigrație.

Pachetul de sprijin include rambursarea unor cheltuieli legate de detenție

Purtătorul de cuvânt al companiei a declarat că pachetul de sprijin include rambursarea unor cheltuieli legate de detenție sau de interacțiuni cu autoritățile, cum ar fi serviciile juridice de imigrație, mesele, cazarea și transportul. În plus, angajații au acces la avocați specializați în imigrație și la un ghid detaliat care explică modul de gestionare a situațiilor complicate, inclusiv modalități de a localiza persoane reținute și opțiuni de asistență juridică cu costuri reduse sau pro bono.

Compania a precizat că își revizuiește periodic beneficiile angajaților pentru a se asigura că acestea răspund nevoilor reale ale echipei și că actualizarea resurselor de sprijin reprezintă parte din acest proces. OpenAI nu a oferit cifre exacte privind numărul de angajați care ar putea beneficia de acest pachet, însă a subliniat că este un răspuns la preocupările crescânde privind activitatea federală în domeniul imigrației.

Anunțul vine la scurt timp după ce CEO-ul Sam Altman a criticat acțiunile ICE în cadrul unei comunicări interne, atunci când a afirmat că agenția „a depășit limitele”.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

