Google sărbătorește victoria antitrust, însă decizia instanței ar putea fi un „cal troian” pe termen lung

Google sărbătorește aparent o victorie în fața autorităților antitrust, însă experții avertizează că lucrurile nu sunt atât de simple. Compania a evitat măsuri drastice, precum vânzarea forțată a Chrome sau Android, dar noile reguli impuse de Departamentul de Justiție (DOJ) pot avea efecte negative surprinzătoare, informează BusinessInsider.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deși Google păstrează controlul asupra motoarelor sale critice de distribuție, eliminarea exclusivității în contracte schimbă dinamica competițională.

Apple poate acum să direcționeze diferite tipuri de căutări, aplicații, produse, servicii locale, către parteneri precum Amazon, DoorDash sau OpenAI. Această flexibilitate transformă Apple într-un jucător-cheie care poate redirecționa traficul către partenerul care oferă cele mai bune condiții.

Mai mult, Google nu mai poate semna contracte exclusive pentru produse AI generative, precum Gemini. OpenAI și rivali precum Anthropic pot câștiga astfel cote de piață pe browsere și dispozitive. „Se deschid ferestre mici prin care competitorii pot pătrunde”, notează analiștii Bernstein.

Partajarea datelor: riscuri majore

Un alt aspect critic este obligația Google de a distribui până la 40% din rezultatele căutărilor și reclamele text către „competitori calificați” pe următorii cinci ani. Aceasta oferă rivalilor un start rapid în construirea unor experiențe credibile de căutare, folosind totodată baza publicitară Google.

Partajarea datelor despre click-uri și interogări va permite competitorilor să înțeleagă ce rezultate funcționează cel mai bine. Practic, Google oferă o privire asupra secretului său: Indexul de Căutare, acumulat timp de decenii.

Avantajul pentru Apple și OpenAI

În aceste condiții, Apple și OpenAI obțin un avantaj imediat, accelerând dezvoltarea de alternative competitive.

Pe termen scurt, Google rămâne dominant și profitabil, dar aceste măsuri ar putea crea condițiile pentru pierderea treptată a cotei de piață în fața AI și a concurenței emergente.

Google poate face apel

Compania a transmis că va analiza atent impactul noilor reguli asupra utilizatorilor și confidențialității acestora și nu exclude posibilitatea unui apel:

„Instanța a impus limite privind modul în care distribuim serviciile Google și ne va solicita să partajăm datele de căutare cu rivalii. Avem îngrijorări privind impactul acestor cerințe și le analizăm cu atenție”.