Eurostat: România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la utilizarea inteligenței artificiale generative

Redacția TechRider
22 decembrie 2025
inteligenta artificiala
Sursa foto: TEK IMAGE / Sciencephoto / Profimedia
România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale generative, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, citat de Mediafax.

În anul 2025, doar 17,8% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani au folosit instrumente de inteligență artificială, un procent semnificativ sub media europeană și mult inferior celui înregistrat în țări precum Norvegia, Danemarca sau Elveția, unde aproape jumătate din populație apelează frecvent la AI.

Deși accesul la tehnologie este tot mai facil, utilizarea inteligenței artificiale în România rămâne limitată și sporadică. Mulți români declară că folosesc AI doar ocazional, mai ales pentru sarcini simple, precum redactarea unor mesaje sau căutarea unor informații punctuale.

Un aspect neobișnuit relevat de datele Eurostat este faptul că românii care folosesc inteligența artificială o fac frecvent pentru a primi răspunsuri la dileme personale.

Întrebări legate de fidelitatea partenerului de viață, decizii privind divorțul sau alte situații emoționale sensibile sunt adresate tot mai des aplicațiilor de tip ChatGPT.

