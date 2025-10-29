Un Pagani Zonda Tricolore, unul dintre cele trei exemplare construite, a fost descoperit la Milano / Mașina, cu o valoare de 12 milioane de euro, era dată dispărută în Germania și a fost confiscată de carabinieri

Un hypercar Pagani Zonda Tricolore, evaluat la 12 milioane de euro, a fost confiscat de carabinieri într-un showroom auto din Milano, după suspiciuni că ar fi implicat într-o tranzacție ilegală, potrivit ANSA.

Modelul in cauza este una dintre cele mai rare mașini din lume – doar trei exemplare au fost construite.

Vehiculul, capabil să depășească 300 km/h, a fost descoperit ieri după-amiază într-un showroom de pe via dei Missaglia. Totul a pornit de la o sesizare venită din Germania, făcută de un tehnician al unei companii din Nürnberg, care căuta mașina după o plângere depusă pe 23 octombrie. Potrivit documentelor, vehiculul fusese declarat dispărut.

Pagani Zonda Tricolore este un omagiu adus echipei italiene de acrobație aeriană Frecce Tricolori și reprezintă una dintre cele mai spectaculoase creații ale mărcii.

Caroseria din fibră de carbon vopsită în albastru, detaliile tricolore și finisajele artizanale transformă acest model într-o operă de artă pe roți. Sub capotă, hypercarul ascunde un motor V12 de origine Mercedes-AMG, care dezvoltă aproximativ 670 de cai putere și permite o accelerație de la 0 la 100 km/h în doar 3,4 secunde.

Anchetatorii susțin că mașina fusese inițial luată în leasing pe termen lung, însă în ultimele șase luni locatarul ar fi încetat plata ratelor. Ulterior, vehiculul a fost vândut unei firme din Milano și lăsat în custodia showroomului – un detaliu care, după cum observă surse din anchetă, ridică semne serioase de întrebare.

Hypercarul a fost pus sub sechestru, în coordonare cu Parchetul din Milano, pentru verificări suplimentare. Nu este clar deocamdată dacă noul proprietar cunoștea situația reală a mașinii, însă investigațiile continuă pentru stabilirea eventualelor răspunderi penale.

Pagani produce anual doar câteva zeci de automobile, fiecare construit manual și personalizat la comandă. Fiecare model devine astfel o piesă unică de colecție – un simbol al exclusivității și al pasiunii italiene pentru perfecțiunea mecanică.