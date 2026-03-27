Omoda a lansat oficial pe piața din România noul SUV Omoda 7, al treilea model din gamă, poziționat în segmentul compact electrificat.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Modelul vine cu un sistem de propulsie plug-in hybrid și promite o autonomie electrică de până la 90 km, dar și una totală de până la 1.200 km.

Noul model intră într-un segment extrem de competitiv, unde va concura direct cu modele consacrate precum Kia Sportage, Hyundai Tucson, dar și alternative precum Ford Kuga sau Peugeot 3008 în versiuni electrificate.

Cum arată noul Omoda 7

SUV-ul păstrează limbajul de design al mărcii, cu o parte frontală dominată de un model geometric inspirat din forme hexagonale, asociat versiunilor cu motor termic.

Profilul lateral evidențiază o siluetă ușor alungită, cu un stâlp C finisat în negru, care creează efectul de „acoperiș plutitor”.

Modelul este echipat standard cu jante de 20 de inch și mânere retractabile pentru uși, o soluție întâlnită frecvent pe modele electrificate moderne.

În partea din spate, stopurile LED se extind pe hayonul acționat electric, contribuind la semnătura vizuală distinctă a modelului.

Interior: ecran glisant și focus pe tehnologie

Habitaclul lui Omoda 7 este centrat pe tehnologie și ergonomie. Instrumentarul digital de 8,88 inch este completat de un head-up display, iar elementul central este ecranul de infotainment de 15,6 inch.

Acesta are o funcție rar întâlnită în segment: poate glisa spre pasager, pentru a facilita accesul la funcții multimedia.

Sub ecran sunt păstrate câteva comenzi fizice pentru funcții esențiale, iar volanul integrează atât comenzi tactile, cât și butoane rotative pentru control rapid.

Printre dotările standard se numără:

scaune climatizate;

trapă panoramică;

încărcare wireless de până la 50 W;

pachet complet de sisteme de asistență (ADAS).

Portbagajul oferă 537 de litri, o valoare competitivă în segment.

Motorizare plug-in hybrid

Versiunea disponibilă, SHS-P, utilizează un sistem plug-in hybrid format din:

motor pe benzină de 1,5 litri (140 CP);

motor electric de 204 CP;

baterie de 18,4 kWh (încărcare până la 40 kW).

Puterea totală este de 274 CP, iar cuplul maxim ajunge la 365 Nm. Accelerația 0–100 km/h este de 8,4 secunde, iar viteza maximă este limitată la 180 km/h.

Autonomia electrică declarată este de până la 90 km (WLTP), iar autonomia totală poate ajunge la aproximativ 1.200 km. Consumul mediu este estimat la circa 2,3 l/100 km, în condiții ideale.

Preț de lansare

Omoda 7 este disponibil într-o singură echipare, cu un preț de pornire de 39.990 de euro.

Diferența de preț este compensată, potrivit producătorului, prin nivelul ridicat de echipare standard, într-un format „all-inclusive”, fără opțiuni complexe. Singura opțiune disponibilă rămâne culoarea caroseriei.

Potrivit Omoda, modelul a fost dezvoltat pe baza feedback-ului clienților europeni, colectat după intrarea pe piață în 2024, împreună cu brandul soră Jaecoo.

Prin Omoda 7, producătorul încearcă să câștige teren într-un segment dominat de constructori consacrați, mizând pe combinația dintre autonomie ridicată, tehnologii moderne și echipare completă.