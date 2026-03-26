Ministerul Energiei, condus de Bogdan Ivan, a operat mai multe modificări în proiectul de ordonanță de urgență privind piața carburanților, care urmează să fie discutat în ședința de Guvern programată joi, potrivit unor surse guvernamentale citate de G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cea mai importantă schimbare vizează modul de plafonare a adaosului comercial. Dacă în varianta inițială acesta urma să fie limitat la cel mult 50% din media ultimelor 12 luni, noua formulă prevede plafonarea la nivelul mediei din anul 2025.

Ajustarea ar avea rolul de a evita o intervenție prea agresivă în piață, care ar putea afecta funcționarea companiilor din sector.

Potrivit surselor, o plafonare prea strictă ar fi putut duce la pierderi pentru operatori și chiar la retragerea temporară a unor firme din piață, scenariu care a generat probleme de aprovizionare în alte state europene, precum Slovenia, unde unele benzinării au rămas fără carburanți în urma unor măsuri similare.

O altă modificare importantă ține de durata aplicării măsurilor. În loc de o perioadă de șase luni, așa cum era prevăzut inițial, ordonanța ar urma să producă efecte doar până la 30 iunie, ceea ce indică o abordare mai prudentă și temporară din partea autorităților.

De asemenea, proiectul introduce și restricții suplimentare privind fluxurile de produse petroliere.

Dacă inițial erau vizate în principal importurile de motorină, noua variantă ar include și limitarea exporturilor de petrol, măsură care ar putea avea impact asupra echilibrului pieței interne.

Modificările vin într-un context de creștere accelerată a prețurilor la carburanți și de presiune asupra autorităților de a interveni pentru protejarea consumatorilor, fără a destabiliza însă lanțul de aprovizionare. Ordonanța urmează să fie analizată și, eventual, adoptată în ședința de Guvern de joi.