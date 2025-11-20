Un nou asigurător își începe oficial operațiunile pe piața RCA din România / Polițele sunt vândute printr-o platformă specializată

Grupul grec Interamerican, prezent pe piața locală prin brandul Anytime, a început vânzarea polițelor RCA în România prin platforma asigurari.ro, extinderea pe alte marketplace-uri fiind deja în pregătire, conform Profit.ro.

Activitatea se desfășoară în baza pașaportului european, conform dreptului de stabilire (FOE), ceea ce înseamnă că firma este autorizată și supravegheată de autoritățile din Grecia, dar este obligată să opereze printr-o sucursală locală.

Potrivit datelor prezentate anterior, polițele RCA emise de Interamerican vor fi listate și pe platforma eMAG, negocierile fiind în curs. „Am lansat acum câteva săptămâni primele polițe RCA pe platforma asigurări.ro și vrem să fim și pe eMag până la sfârșitul acestui an. Ne-am propus să vindem câteva sute de polițe RCA până la sfârșitul acestui an. Lansarea comercială va avea loc la începutul anului viitor și plănuim să câștigăm gradual cotă de piață”, a declarat directorul general al Anytime România, citat de Hotnews.ro.

Oferta companiei nu se va limita la RCA. „La începutul anului viitor vom lansa și CASCO și vom explora și alte linii de asigurări, precum asigurările de locuințe, asigurări de călătorie și alte produse. În general, orice produs care poate fi vândut exclusiv online, așa cum facem în Grecia și Cipru”, a afirmat Antonis Tsaknakis.

Pe termen lung, Interamerican anunță investiții semnificative pentru consolidarea operațiunilor locale. Panos Kouvalis, directorul de operațiuni al grupului, spune că obiectivul este atingerea unei cote de piață de cel puțin 10% pe segmentul RCA în 7-8 ani. „Suntem aici pentru a rămâne, ne va lua timp să înțelegem nevoile consumatorilor din România și vom face pași gradual. Am planificat investiții în oameni, în parteneri și tehnologie. În următorii 10 ani vom investi 50 de milioane de euro”, a declarat acesta.

Pentru gestionarea dosarelor de daună auto, Anytime a ales ca partener compania Recrex, specializată în managementul daunelor externe în Europa. Echipa dedicată proiectului include inspectori de daună, analiști și specialiști tehnici, susținuți de o rețea națională de service-uri partenere și un call center propriu. Colaborarea urmărește stabilirea unui model de referință în relația dintre un TPA (Third Party Administrator – în română, administrator de daune în beneficiul terților) și un asigurător digital.

Intrarea Anytime pe segmentul RCA extinde lista jucătorilor activi în România. Achmea, grupul olandez care controlează Interamerican, a devenit astfel al 11-lea asigurător de pe această piață, alături de Allianz-Țiriac, Asirom VIG, Eazy Asigurări, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig VIG, precum și companiile care acționează pe piață sub forma FOE (Freedom of Establishment – drept de stabilire), precum Axeria IARD și Hellas Direct, și FOS (Freedom of Services – libertatea de a presta servicii), precum Dallbogg.

Achmea operează în alte țări europene sub brandul InShared, iar în România prin Anytime, un model orientat exclusiv către distribuția digitală de produse de asigurare.

Compania a primit avizul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România și urmează să primească codul de asigurător din partea Autorității de Supraveghere Financiară. Odată cu lansarea comercială completă, estimată pentru începutul anului viitor, Anytime își propune să își crească gradual prezența prin produse digitale, procese simplificate și disponibilitate pe platforme online cu trafic ridicat.

Prin extinderea Interamerican pe piața locală, segmentul RCA devine mai competitiv, iar consumatorii ar urma să aibă acces la o ofertă suplimentară de polițe vândute integral online, completată ulterior de produse CASCO, locuință și călătorie. Compania mizează pe tehnologie, infrastructură digitală și parteneriate locale pentru a construi un model de business similar celor implementate în Grecia și Cipru, unde Anytime funcționează deja ca asigurător digital consacrat.