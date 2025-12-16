VIDEO Paul Suciu, expert contabil, nu se teme că inteligența artificială îl va înlocui în curând: AI-ul nu face planuri de afaceri și halucinează, iar oamenii vor să vorbească cu alți oameni

Paul Suciu, expert contabil, nu se teme că inteligența artificială îl va înlocui în perioada următoare, deoarece firma sa, BookkeepersPro, nu face doar contabilitate, ci oferă inclusiv consultanță, face planuri de afaceri, oferă servicii de HR și sfaturi zilnice clienților.

„Noi nu facem numai contabilitate. La noi vin oamenii, spun că au o idee, noi analizăm ideea, le facem un plan de afaceri, le înființăm societatea comercială sau PFA-ul în funcție de necesitatea businessului respectiv. Le ținem contabilitatea, îi punem în contact cu o grămadă de oameni care îi pot ajuta pe direcția aceasta și se sună în fiecare zi pe diverse probleme”, a explicat Suciu, într-un interviu pentru TechRider.

„Dacă mi-ar face inteligența artificială treaba ar fi extraordinar, dar eu aș rămâne în continuare cu sfaturile, cu contactul zilnic cu clientul”, a adăugat el.

O problemă mare a inteligenței artificiale, mai ales într-un domeniu precum contabilitatea, o reprezintă inacuratețea. Datele prelucrate de inteligența artificială nu sunt sigure, potrivit lui. Sistemele „halucinează” și oferă rezultate diferite pentru aceeași situație. „Chiar azi-dimineață mă uitam că exact la ce fac eu acum la acest portal de clienți mă uitam că mi-a dat trei rezultate diferite pentru aceeași situație. Adică eu îi dădusem documentele, îi dădeam «reîmprospătează» și analiza zicea altceva”, povestește Suciu, care a adăugat că de aceea „e complicat să folosești în fază de producție inteligența artificială”.

BookkeepersPro lucrează la dezvoltarea unui portal care folosește inteligența artificială. Scopul este de a le permite clienților să își descarce dosarele de contabilitate în format digital, eliminând nevoia de a primi dosarul fizic. Pe platformă, AI-ul are scopul să ofere, după ce analizează documente precum balanțele contabile sau registrul de casă și registrul de bancă, clientului o imagine de ansamblu și informații despre situația firmei.

Un alt motiv pentru care AI-ul nu va înlocui în curând contabilii și consultanții este că oamenii vor să vorbească cu alți oameni, potrivit lui Suciu. „Poate ne va face munca la un moment dat. Munca aceasta de introdus date, de analizat date, să zicem. Dar cineva trebuie să-i comunice omului și oamenii vor să vorbească cu alți oameni”, a mai spus reprezentantul Bookkeepers.

Astfel, astăzi un contabil poate folosi AI ca instrument de informare și pentru a obține insight-uri inițiale, dar nu se poate baza total pe rezultatele lui.