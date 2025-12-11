Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Vest a lansat platforma digitală de monitorizare a investiţiilor finanţate prin Programul Regional (PR) Vest, ceea ce le permite locuitorilor Regiunii Vest să afle mult mai repede şi mai simplu stadiul proiectelor europene implementate de autorităţile din oraşul lor.

Informaţiile sunt disponibile publicului într-un format digital, interactiv şi uşor de explorat, prin intermediul site-ului vest.ro.

Directorul general al ADR Vest, Sorin Maxim, a detaliat, joi, că platforma are o interfaţă intuitivă, care permite filtrarea proiectelor după judeţ, localitate sau domeniu şi poate fi accesată aici, transmite Agerpres.

„În această etapă, tabloul de bord include informaţii despre aproape 200 de proiecte, cu o valoare eligibilă de peste 760 milioane euro, dintre care peste 190 de milioane euro au fost deja plătite beneficiarilor. Instrumentul va fi actualizat continuu, pe măsură ce noi contracte sunt semnate şi implementate. Oferim publicului informaţii vizuale, structurate şi actualizate zilnic despre proiectele finanţate prin Programul Regional Vest. Cu doar câteva click-uri, orice cetăţean poate vedea ce investiţii sunt în derulare în comunitatea sa, de la grădiniţe şi şcoli, la infrastructură, transport public sau regenerare urbană. Astfel, vrem să facem investiţiile publice vizibile, accesibile şi uşor de înţeles pentru toţi”, a declarat Sorin Maxim, într-o conferinţă de presă.

Platforma a fost lansată la finalul unui an în care ţinta de absorbţie a fost depăşită cu aproape 50%, adică de la 129 de milioane de euro estimaţi, la 191,41 milioane de euro investiţi, a punctat Maxim.

Peste 600 de proiecte, cu o valoare totală de aproape 1,3 miliarde de euro, au fost depuse până în acest moment în cadrul Programului Regional Vest, iar pentru jumătate dintre acestea au fost deja semnate contracte de finanţare, cu o valoare nerambursabilă totală de peste 880 de milioane de euro.

Printre proiectele în curs de implementare se numără reţele de drumuri judeţene modernizate în toate cele patru judeţe, promenade şi piste de biciclete la Reşiţa, tramvaie noi la Arad, piste de biciclete şi pasarelă la Petroşani, parcuri noi în Deva, Reşiţa sau Lugoj şi proiecte de regenerare urbană în Timişoara, Sânnicolau Mare şi Hunedoara.

Pentru anul viitor se estimează lansarea unor apeluri cu un buget total nerambursabil de 300 de milioane de euro.

„Anul 2026 va veni şi cu o serie de proiecte strategice, printre care Hubul Regional de Inovare (cu Instrumentul de Accelerare a Afacerilor, Instrumentul Venture Capital şi Agenţia Regională pentru Inovare), Noul Bauhaus European, precum şi sistemul de transport public inter şi intra-judeţean. Pe Programul Tranziţie Justă (PTJ), cel mai recent apel încheiat este cel dedicat microîntreprinderilor, pentru care în judeţul Hunedoara au fost depuse 346 de proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 88 de milioane de euro. Acestea se adaugă celor peste 100 de proiecte implementate de IMM-uri; dar şi celor 17 proiecte aflate în evaluare, în cadrul acţiunii „Sprijin pentru ecologizarea şi reconversia imobilelor afectate de activităţi economice în declin sau în transformare”, a arătat Sorin Maxim.

Programul Sănătate derulat de ADR Vest are în faza de contractare 46 de proiecte, cu o valoare totală nerambursabilă de 86 de milioane de euro. Printre proiectele ce urmează să fie implementate se numără dotarea ambulatoriilor din Hunedoara, Petroşani, Lupeni, Sânnicolau Mare, Făget, Jimbolia, precum şi a celor din Jebel şi Gătaia, unde vor avea loc şi lucrări de modernizare; zece centre de îngrijiri paliative în toate cele patru judeţe din regiune; precum şi secţiile de oncologie de la Spitalele Judeţene din Arad, Caraş-Severin şi Hunedoara.

„Investiţiile realizate în regiune arată că fondurile europene reprezintă un adevărat motor de dezvoltare pentru Vestul României. Ele înseamnă şcoli moderne pentru copii, spitale mai bine pregătite, drumuri care leagă comunităţi şi creează oportunităţi, afaceri care cresc şi generează locuri de muncă. În fiecare judeţ vedem cum investiţiile europene schimbă ritmul oraşelor, dau încredere oamenilor şi construiesc un viitor mai stabil pentru întreaga regiune”, a menţionat directorul general al ADR Vest.