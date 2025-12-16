Poșta Română a lansat o procedură de achiziție publică pentru servicii de asigurare RCA și CASCO destinate flotei sale auto, valoarea totală estimată a contractului fiind de 11,8 milioane de lei, pentru o perioadă de 12 luni, conform Profit.ro.

Contractul vizează asigurarea a 1.201 autovehicule, iar deschiderea ofertelor este programată pentru luna ianuarie 2026. În prezent, asigurările pentru parcul auto al companiei sunt furnizate de Asirom VIG, contractul actual având o valoare de aproximativ 6,05 milioane de lei.

Demersul vine în contextul înnoirii flotei Poștei Române, compania anunțând recent recepția a 80 de autovehicule Renault Master, livrate în baza unui contract de circa 4 milioane de euro, care include și polițe RCA și CASCO.

Poșta Română este cel mai mare operator poștal din România, cu peste 21.000 de angajați și mai mult de 5.000 de unități teritoriale, având acționariat majoritar de stat prin Ministerul Economiei.