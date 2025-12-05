FOTO Renault Master a intrat în flota Poștei Române / 80 de LCV-uri au fost livrate în leasing financiar

80 de autoutilitare marca Renault au fost livrate în leasing financiar pe 4 ani către Compania Națională Poșta Română, ca urmare a licitației câștigate de către Renault Commercial Roumanie, alături de RCI Leasing Romania. Conform unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, autoutilitarele sunt Renault Master cu două tipuri de caroserie: șasiu și furgon.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Poșta Română „a intrat într-un nouă etapă”

Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române, a declarat că instituția pe care o conduce se află într-un proces de modernizare și repoziționare. El susține că vrea o poștă „rapidă, eficientă, conectată și relevantă pentru fiecare român”.

„Modernizarea Poștei Române (…) înseamnă o transformare profundă de mentalitate, de procese, de viziune și de raportare la piață. (…) Această flotă de 80 de autovehicule (…) este un instrument de dezvoltare economică, un motor de eficiență și un semnal clar că Poșta Română a intrat într-o nouă etapă”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Modelul Master achiziționat de Poșta Română vine echipat cu peste 26 de sisteme active de siguranță menite să reducă riscul de accidente, precum: Sistemul activ de frânare în caz de urgență, Controlul dinamic al traiectoriei, Extended Grip (motricitate suplimentară pe suprafețe dificile), HSA (Hill Start Assist – asistență la pornirea în rampă), toate menite să asiste șoferii în mod activ pe parcursul traseelor prin țară, în condiții diferite de drum.

Două tipuri de caroserii pentru dubele Poștei Române

Prin rețeaua de carosieri agreați Renault, modelele Master livrate au fost personalizate pentru a se potrivi specificului Poștei. Modelele Master șasiu au fost echipate cu o carosare tip BOX cu oblon ridicător hidraulic, iar cele furgon au fost echipate din fabrică cu protecții de lemn stratificat ce sunt rezistente la uzură, aplicate pe podea și pe pereții laterali.

Din punct de vedere consum, noua motorizare Blue dCi de 2 litri și 130 de cai putere înregistrează un consum de la 7,7 litri / 100 km pentru versiunea furgon, sau de la 10,7 litri pentru varianta șasiu (omologare WLTP). Cuplate cu un rezervor de 80 de litri, se pot obține autonomii de până la 1000 de kilometri, rezultat relevant pentru eficiența livrărilor.