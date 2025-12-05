Subsidiara italiană a Amazon a încheiat un acord cu autoritățile fiscale italiene, plătind aproximativ 180 de milioane de euro și renunțând la un sistem de monitorizare a curierilor, ceea ce pune capăt unei anchete privind posibile nereguli fiscale și încălcări ale legislației muncii, relatează Fashion Network, citând surse apropiate dosarului.

Investigația fusese deschisă în vara anului 2024. Procurorii din Milano acuzau atunci divizia de logistică a companiei că folosea cooperative și firme cu răspundere limitată pentru recrutarea lucrătorilor, metodă care ar fi permis evitarea plății TVA și reducerea contribuțiilor sociale. În cadrul anchetei, autoritățile au pus sub sechestru 121 de milioane de euro.

Sursele menționează că plata efectuată de Amazon face parte dintr-un acord mai extins, estimat la un miliard de euro, la care sunt implicate 33 de companii investigate pentru practici similare. Printre acestea s-ar afla filialele italiene ale DHL, FedEx, UPS, precum și retailerul Esselunga. Informațiile au fost publicate inițial de Il Sole 24 Ore.

În cadrul înțelegerii, companiile vizate au convenit și angajarea directă a peste 50.000 de lucrători care până acum erau contractați prin cooperative, o măsură menită să elimine practicile contestate de autorități.