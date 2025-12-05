dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
5 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Amazon achită 180 de milioane de euro pentru a închide o investigație în Italia privind fiscalitatea și condițiile de muncă

Redacția TechRider
5 decembrie 2025
Sediu Amazon
Photo by Reanimated Man X on Pexels
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Subsidiara italiană a Amazon a încheiat un acord cu autoritățile fiscale italiene, plătind aproximativ 180 de milioane de euro și renunțând la un sistem de monitorizare a curierilor, ceea ce pune capăt unei anchete privind posibile nereguli fiscale și încălcări ale legislației muncii, relatează Fashion Network, citând surse apropiate dosarului.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Investigația fusese deschisă în vara anului 2024. Procurorii din Milano acuzau atunci divizia de logistică a companiei că folosea cooperative și firme cu răspundere limitată pentru recrutarea lucrătorilor, metodă care ar fi permis evitarea plății TVA și reducerea contribuțiilor sociale. În cadrul anchetei, autoritățile au pus sub sechestru 121 de milioane de euro.

Sursele menționează că plata efectuată de Amazon face parte dintr-un acord mai extins, estimat la un miliard de euro, la care sunt implicate 33 de companii investigate pentru practici similare. Printre acestea s-ar afla filialele italiene ale DHL, FedEx, UPS, precum și retailerul Esselunga. Informațiile au fost publicate inițial de Il Sole 24 Ore.

În cadrul înțelegerii, companiile vizate au convenit și angajarea directă a peste 50.000 de lucrători care până acum erau contractați prin cooperative, o măsură menită să elimine practicile contestate de autorități.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...