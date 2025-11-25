Amazon, suspectată că a acţionat ca un „cal troian” într-un caz de fraudă vamală în Italia

Poliţia italiană a descins luni în două locaţii ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale şi fiscale legate de importuri chinezeşti, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate investigaţiei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

5.000 de produse, confiscate dintr-un hub Amazon din Bergamo

Potrivit unui document judiciar consultat de Reuters, procurorii suspectează că gigantul comerţului online a funcţionat ca un ”cal troian”, facilitând intrarea unor mărfuri chinezeşti în Italia fără plata TVA-ului şi a taxelor vamale. Schema ar fi putut provoca statului pagube de sute de milioane de euro şi s-ar putea extinde la nivelul întregii Uniuni Europene.

Zeci de agenţi ai Gărzii Financiare şi ai autorităţii vamale au confiscat aproximativ 5.000 de produse într-un hub logistic Amazon din Cividate al Piano, provincia Bergamo. La sediul central din Milano, anchetatorii au ridicat echipamente IT şi au identificat persoana responsabilă de mişcarea mărfurilor în interiorul Italiei.

Amazon nu a comentat percheziţiile, dar a transmis că ”respectă toate legile fiscale aplicabile şi cooperează pe deplin cu autorităţile”.

Nouă linie de anchetă, legată de un caz de evaziune de 1,2 miliarde de euro

Printre produsele confiscate s-au numărat jucării, huse pentru telefoane, friteuze cu aer, pixuri şi foarfeci mici. Ancheta derivă dintr-un dosar anterior privind o presupusă evaziune fiscală de 1,2 miliarde de euro.

Procurorii din Milano, împreună cu Garda Financiară din Monza, suspectează că mărfurile sunt importate din China în UE şi apoi introduse în Italia prin canale nedeclarate, pentru a fi distribuite şi vândute pe marketplace-ul Amazon. Aceasta ar constitui contrabandă şi ar încălca legislaţia vamală europeană.

Surse apropiate cazului spun că numărul total al produselor implicate ar putea ajunge la jumătate de milion, cu implicarea a zeci de companii italiene, multe considerate paravane pentru entităţi chinezeşti. Impactul asupra operaţiunilor Amazon în Italia rămâne neclar.

Investigația s-ar putea extinde și în restul Uniunii Europene

Ancheta ar urma să fie extinsă şi în alte state membre ale Uniunii Europene. Procurorii din Milano au prezentat deja cazul la sediul Eurojust din Haga în iulie, în faţa reprezentanţilor din Germania, Franţa, Olanda, Polonia, Spania, Belgia, Suedia şi Irlanda.

Litigiile privind taxele vamale şi TVA-ul au alimentat tensiuni între UE şi SUA în ultimul an, dar nu este clar cum va fi privit acest caz particular, care implică importuri chinezeşti.

Procurorii UE verifică și contabilitatea Amazon

În dosarul iniţial de 1,2 miliarde de euro, procurorii italieni au investigat trei manageri şi unitatea europeană a Amazon din Luxemburg pentru presupusă fraudă fiscală din vânzările online din Italia între 2019 şi 2021. Fiscul italian a transmis Amazon o propunere de înţelegere, iar compania trebuie să decidă până în decembrie.

Procurorii cred că algoritmul Amazon permite vânzarea de produse provenite de la comercianţi non-UE, preponderent chinezi, fără a identifica furnizorul, facilitând evitarea plăţii TVA. Legislaţia italiană prevede că platformele sunt răspunzătoare în solidar pentru taxele neplătite de vânzătorii din afara UE.

Separat, Parchetul European a deschis o investigaţie asupra conturilor Amazon din perioada 2021–2024, după intrarea în vigoare a regulilor europene mai stricte privind TVA-ul pentru marketplace-uri.